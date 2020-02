Firenze, 26 feb – Scene di terrore in pieno centro storico a Firenze. Un marocchino di 26 anni ha aggredito nel fine settimana quattro ragazze, una minorenne, ferendole a colpi di bottiglia. Il nordafricano, irregolare e senza fissa dimora, è stato individuato e fermato dai poliziotti alle 3.30 di domenica scorsa in piazza Stazione. Aveva ancora addosso la maglia e la felpa macchiate del sangue delle sue vittime. Tre delle quattro ragazze barbaramente aggredite, stando a quanto riportato da La Nazione, sono state ferite in modo grave.

Si tratta di una 17enne che ha riportato un trauma cranico (10 giorni di prognosi), di una 22enne che ha riportato una ferita lacero contusa al cuoio capelluto e dell’amica 21enne a cui il rapinatore ha spaccato la faccia. Per quest’ultima 25 giorni di prognosi a causa del trauma facciale con frattura delle ossa paranasali. Come se non bastasse, l’aggressore marocchino si è fatto consegnare il portafogli e il telefonino da una delle ragazze. Adesso è rinchiuso nel carcere di Sollicciano e il gip ha convalidato il fermo.

Alessandro Della Guglia