Casarini e i soldi alle ong: vescovo di Modena ammette finanziamenti con 8 per mille

Roma, 9 dic – Da giorni ormai è salito agli onori di cronaca lo scandalo riguardante Luca Casarini, l’ex antagonista leader dei Disobbedienti ai tempi del G8 di Genova ora in prima linea nel business dell’accoglienza degli immigrati con le ong, e l’uso dei fondi destinati alle stesse organizzazioni che si occupano dei “salvataggi” in mare. Ora, in seguito alle note intercettazioni della procura di Ragusa riportate da diverse testate dove lo stesso Casarini viene ammonito sui suoi movimenti di denaro, iniziano ad arrivare chiarimenti nel rapporto tra Vaticano e ong pro-immigrati.

Casarini finanziato dall’8 per mille dei fedeli

Il vescovo Erio Castellucci della diocesi di Modena ha ammesso il finanziamento alla ong “Mediterranea” di Casarini attraverso un fondo amministrato dallo stesso vescovo e parzialmente alimentato dall’8 per mille che molti fedeli destinano alla Chiesa cattolica. “A partire dall’autunno 2020 ho deciso di aiutare Mediterranea elargendo periodicamente delle somme attinte alla carità del vescovo, alimentata da diversi contributi (tra i quali una percentuale dell’8 per mille affidata al vescovo per interventi assistenziali), offerte liberali ed eredità o lasciti ricevuti in diverse occasioni e per diversi motivi, destinati a progetti da me scelti o concordati con i donatori, secondo le loro intenzioni”. Questa la nota di Castellucci dopo l’apparizione del suo nome nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla procura.

La carità con il portafoglio sempre pieno

Il connubio tra settori della Chiesa e organizzazioni che favoriscono l’immigrazione e l’arrivo di clandestini sul territorio italiano è conosciuta da tempo, anche se nascosta il più delle volte dal velo della “carità”. Il personaggio di Luca Casarini invece, si è spesso lasciato cogliere nel pieno delle sue contraddizioni di attivista sì, ma con il portafoglio sempre ben riempito dai soldi della sua ong.

Andrea Grieco