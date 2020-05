Roma, 23 mag – La vicenda degli sms che il magistrato Luca Palamara si scambiava con altri togati, intercettati e pubblicati, evidenzia come l’imparzialità di certa magistratura italiana sia un miraggio. Il perbenista medio obietterà che non tutti sono così: banale e stupida obiezione, dato che se così fosse l’Italia sarebbe piombata tecnicamente in una dittatura. Il punto è che essi lo fanno, ossia escono abbondantemente dal seminato, più e più volte, in vari modi, in modo più o meno scollacciato e reiteratamente, nel senso che l’eventuale politicizzazione della giustizia è ormai un’ipotesi che nessun italiano scarta più.

I messaggini intercettati tra Palamara e altri magistrati non rappresentano tuttavia neanche i casi più grotteschi. Si sono visti magistrati salire su palchi di partito e altri fondarne di nuovi di sana pianta. Citiamo i due forse più clamorosi: Di Pietro e Ingroia, senza che quest’ultimo avesse avuto neanche il buon gusto di uscire definitivamente dalla magistratura, mettendosi dunque in attesa di risultati elettorali mai ottenuti. E la comune retorica dei magistrati militanti era quella della pulizia e dell’onestà, non a caso fatta propria da un Movimento 5 stelle aggrappatosi al mero giustizialismo, come se un’aula giudiziaria sia l’anticamera della verità e chi la presiede l’esempio di massima rettitudine morale. Come se la magistratura non debba limitarsi a fare indagini e comminare sanzioni, piuttosto che raddrizzare il bastone storto dell’umanità, ignorando pretestuosamente che la verità processuale non corrisponde mai alla verità storica. Dunque certo paternalismo e certo autoritarismo dovrebbe essere evitato proprio perché, in quanto esseri umani, siamo tutti sulla stessa barca.

Le allucinanti parole di Palamara

Allora, nell’agosto 2018 il ministro Salvini era sulle prime pagine per la vicenda della nave Diciotti. Come riportato da La Verità, il capo della Procura di Viterbo Paolo Auriemma messaggia Palamara allora al vertice dell’Unicost: “Salvini indagato per non aver permesso l’ingresso a soggetti invasori. Siamo indifendibili”. Palamara risponde: “Hai ragione, ma adesso bisogna attaccarlo”. Palamara continua, in altri messaggi, a mettere nero su bianco la propria antipatia per Salvini. Scrive un messaggio al presidente dell’Anm Francesco Minisci: “C’è anche quella merda di Salvini, ma mi sono nascosto”. Al consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura Nicola Clivio: “Cazzo ho Salvini davanti”.

Parlando con Palamara, nel novembre 2018, Bianca Ferramosca, della giunta dell’Anm, muove critiche contro alcuni suoi colleghi, come il membro del Csm Antonio Sangermano, per essersi schierati dalla parte di Salvini e del suo Decreto sicurezza. Emerge in tutta la sua drammaticità la condizione in cui versa la magistratura italiana, priva oggi, più che mai, dell’autorevolezza che dovrebbe contraddistinguerla e che dovrebbe derivare, almeno teoricamente, dalla sua comprovata imparzialità.

Matteo Salvini si è detto preoccupato, ed evidentemente non solo per la sua sorte che rimane appesa al processo estivo che lo vede convenuto per i fatti risalenti alla sua battaglia contro l’immigrazione clandestina. In caso di condanna, chi potrebbe credere alla genuina imparzialità dei giudici che emetteranno la sentenza?

Cosa sarebbe successo a parti invertite?

La situazione assume ancor più gravità vista la crisi drammatica che l’Italia sta attraversando e durante la quale uno dei cardini di ogni nazione democratica sta vacillando paurosamente. Piccolo esercizio: immaginiamo cosa starebbe accadendo in questi giorni se i magistrati intercettati avessero espresso quei giudizi su un ex ministro e attuale leader di sinistra. Conveniamo che provare a immaginarlo non sia semplice: mai è successo e mai succederà.

Ma se così fosse staremmo oggi assistendo a epiche barricate, a commissioni lampo istituite per far luce sul fascismo che ritorna con la conseguente dotazione di pieni poteri al governo in carica. Invece sulla graticola si trova nuovamente un leader di destra, o comunque avverso alla compagine liberal che governa indisturbata sguazzando con disinvoltura in questo letamaio. Difatti è dai tempi di Berlusconi che la sinistra chiede dimissioni di governi derivanti da libere elezioni sulla base di una iscrizione nel registro degli indagati o di un mero avviso di comparizione. Utilizzando quindi il lavoro della magistratura come una clava utile a spappolare la testa dell’avversario politico. È un intreccio di potere che si muove intatto nel tempo e nelle legislature. Perché da queste parti si cambia tutto per non cambiare mai niente.

Lorenzo Zuppini