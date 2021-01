Roma, 21 gen – Fra marzo e dicembre 2020 ben 3 milioni di italiani sono stati costretti a rinunciare a prestazioni mediche, specialistiche o operazioni chirurgiche a causa delle difficoltà economiche insorte per il lockdown, mentre 32,8 milioni si sono visti cancellare o rimandare cure mediche (con un tempo medio di rinvio pari a 53 giorni). Lo riferisce TgCom24.

Prestazioni mediche cannibalizzate dal Covid

E’ lo spaventoso bilancio di una sanità che, per prioritizzare gli ammalati di Covid-19, finisce per escludere tutti gli altri affetti da patologie e di coloro che devono effettuare screening preventivi o accertamenti per evitare l’insorgere di malattie anche gravi (screening oncologici, esami cardiaci, etc). Il prezzo in vite umane che il nostro Paese rischia di pagare potrebbe essere ben più alto del numero di decessi per Covid-19. Il dato emerge dall’indagine condotta da mUp Research e Norstat per Facile.it.