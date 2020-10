Brescia, 28 ott – I nuovi provvedimenti restrittivi adottati dal governo hanno gettato nella disperazione intere categorie di esercenti già duramente provati dal lockdown e dalle spese sostenute per adeguarsi al distanziamento sociale. Il disagio sociale è un fiume in piena sull’orlo dell’esondazione. Così, oltre alle tensioni di piazza, iniziano anche gli episodi di disobbedienza civile contro le misure di chiusura obbligatoria previste dall’ultimo Dpcm.

La sfida di Chiara

L’ultimo in ordine temporale riguarda la storia di Chiara, la titolare del Diego Caffè di Rovato (Brescia). Chiara, lungi dall’essere una negazionista del Covid-19 come qualcuno l’ha etichettata, si è attenuta alla lettera a queste benedette norme anticontagio. Ed è proprio per questo che ora non ne vuole sapere di chiudere l’esercizio alle 18 come previsto dal Dpcm firmato da Conte domenica mattina, e ha deciso di tenere aperto fino alle 20, come da orario di chiusura normale, lanciando un appello ai colleghi esercenti: «Spero di non essere l’unica e che altri seguano il mio esempio», ha dichiarato a PrimaBrescia.

Norme assurde