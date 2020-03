Roma, 24 mar – Questi sono i dati odierni riportati dalla quotidiana conferenza stampa congiunta di Protezione civile e Iss: dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, 69.176 persone hanno contratto il coronarivus; sono 5.249 persone in più rispetto a ieri, con una crescita dell’8,2%.

Altri 743 morti

Fino ad ora il totale delle persone decedute è di 6.820 sono decedute: si contano 743 morti tra ieri ed oggi. I soggetti guariti dal coronavirus sono 8.326, 894 in più oggi. I pazienti positivi al coronavirus sono 54.030: bisogna sempre porre a mente che nel conteggio vi sono anche morti e i guariti, ovvero tutti coloro che sono stati trovati positive al coronavirus dall’inizio dell’epidemia. I pazienti ricoverati con sintomi da coronavirus sono ad oggi 21.937, di cui 3.396 tenuti in terapia intensiva. I pazienti positivi tenuti in isolamento domiciliare fiduciario sono invece 28.697.

Locatelli (Iss): “Tamponi vengono fatti solo a sintomatici”

Il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli dichiara in merito alle misure di prevenzione: “Le misure non sono prolungate di default fino alla fine di luglio. La durata delle attuali misure di contenimento è fino al 3 aprile e nei giorni immediatamente precedenti verranno prese le decisioni del caso rispetto allo sviluppo dell’epidemia”. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Locatelli dice ancora: “Solo i soggetti già sintomatici vengono identificati coi tamponi. Vi è una concreta possibilità che soggetti asintomatici sfuggano all’identificazione attraverso il tampone. Certamente c’è una quota di soggetti asintomatici che possono albergare coronavirus, ma non possono essere identificati”.

Ilaria Paoletti