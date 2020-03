Bergamo, 24 mar – L’ormai frusto – quanto odioso – ritornello legato ai contagiati dal coronavirus, “colpisce in maniera grave solo gli anziani e i malati”, subisce un altro colpo. Il Covid-19, come testimoniato da operatori delle zone più sferzate dall’epidemia, si abbatte anche su fasce più giovani e in salute della popolazione manifestandosi spesso in forme assai virulente, arrivando in taluni casi al decorso fatale.

Preoccupa, ad esempio, il dato rilevato nella bergamasca: secondo quanto rivelato da Il Giorno, i medici della Federazione medici di famiglia (Fimmg) Lombarda hanno lanciato l’allarme riguardo l’abbassamento dell’età dei pazienti con sintomatologia grave da Covid-19. In base ai primi dati forniti a Bergamo, sarebbero almeno 1.800 i pazienti trentenni affetti da polmonite da Covid-19. Come chiarito da Paola Pedrini, segretaria Fimmg Lombardia, “la polmonite da coronavirus evidentemente non colpisce soltanto in età avanzata” e aggiunge: “Qui a Bergamo siamo 600 medici di famiglia e ognuno di noi ha in osservazione almeno tre trentenni malati di polmonite da Covid-19“. Milleottocento casi di polmonite da coronavirus nei trentenni di un’intera provincia: decisamente, non si tratta più di un’infezione che colpisce duramente solo gli anziani.

Pietro Brambillasca, anestesista del Papa Giovanni, spiega come nei pazienti il peggioramento spesso sopraggiunga in modo repentino: “Le persone lasciate in isolamento a casa devono essere sentite, bisogna rilevare la temperatura, fare dei piccoli test, dal saturimetro, a quello del cammino per vedere com’è la respirazione, controllare con la telemedicina la frequenza cardiaca, l’idratazione, dargli integratori se non riescono a mangiare. Bisogna assolutamente rimodulare il controllo delle persone che sono in quarantena. Perché se scatta l’emergenza, un’ambulanza può metterci anche un’ora per arrivare, dato il numero di chiamate, e non è detto che arrivi in tempo”