Bergamo, 12 mar – Nella Bergamasca non è solo emergenza posti letto in terapia intensiva, non c’è solo l’allarme lanciato dagli operatori sanitari allo stremo: ora anche le camere mortuarie degli ospedali cittadini sono al collasso. Il comune orobico, riporta il Corriere della Sera, è allo stremo anche da quel punto di vista.

Persino nella camera mortuaria del cimitero cittadino non vi è più spazio. A tal punto che le autorità orobiche si sono viste costrette ad aprire il Tempio di Ognissanti, la moderna chiesa del Monumentale, per accogliere tutti i feretri, che arrivano ad essere anche 40 al giorno, contro i 4/5 dei periodi normali. Fino a giovedì scorso il forno crematorio, l’unico della provincia, lavorava ancora a ritmi normali. Ma negli ultimi giorni il numero dei decessi ha avuto una tale impennata che lo scorso venerdì il Comune ha disposto che l’impresa titolare dell’appalto lavori sull’arco delle ventiquattr’ore. Ma nemmeno così si riesce a tenere testa ai decessi: sono stati 18 sabato, 44 tra domenica e lunedì, 33 martedì e 51 ieri. E Bergamo non è la sola: a Zogno, comune della val Brembana, il parroco ha deciso di suonare una volta al giorno le campane a morto, perché altrimenti i rintocchi non si placherebbero in tutto il giornto.

Sono 142 le vittime spalmate su un totale di 244 comuni della bergamasca. Un numero che si coagula tra Nembro, Alzano Lombardo, Albino – ma sono sempre di più i morti in città. Così il contagio, che aveva colpito duramente la media Val Seriana, si è ora spaccato, abbattendosi sul capoluogo e risalendo in Val Brembana. Il primo cittadino, Giorgio Gori, è passato anch’egli da “il vero virus è il razzismo” al mandare almeno un messaggio al giorno via social per invitare tutti a stare in casa.

Cristina Gauri