Roma, 20 mag – L’epidemia in Italia è sempre meno forte, o comunque continua a dare segnali di ritirata importanti. Il bollettino odierno della Protezione Civile fotografa infatti una situazione confortante, nonostante il numero ancora alto di morti. Il dato senz’altro più emblematico è quello riguardante il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi casi individuati: oggi è stato rilevato 1 nuovo positivo su 100, si tratta del minimo da inizio emergenza. Altra buonissima notizia: nessun decesso è stato registrato in 8 regioni (Sicilia, Sardegna, Umbria, Abruzzo, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata). In altre quattro (Umbria, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata) non è stato registrato alcun nuovo caso.

Come al solito la regione maggiormente colpita resta è la Lombardia, dove oggi sono stati registrati 294 nuovi positivi dei totali 665 rilevati in Italia. Nelle altre regioni più colpite: 158 nuovi casi in Piemonte, 50 in Emilia Romagna, 33 in Veneto, 32 in Liguria, 28 nel Lazio e 14 in Toscana.

I dati di oggi nel dettaglio

Vittime: 161 morti confermati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 162. In total in Italia sono morte 32.330 persone da inizio epidemia.

Ricoverati: oggi in terapia intensiva ci sono 676 persone, 40 pazienti in meno rispetto alla giornata di ieri. Con sintomi sono invece ricoverati 9.624 pazienti e anche in questo caso prosegue il calo: 367 meno di ieri. Mentre in isolamento domiciliare vi sono 52,452 persone, 1.970 meno di ieri.

Guariti: in Italia i guariti dal coronavirus sono adesso 132.282, con un incremento nelle ultime 24 ore di 2.881 unità. Ieri erano stati registrati 2.075 guariti in più.

Malati: ancora in calo anche le persone attualmente positive. Oggi -2.377, ieri il calo era stato di 1.424.

Nuovi contagi: pure in questo caso nelle ultime 24 ore si è verificato un calo. I nuovi contagiati sono 655, ieri erano stati 813.

Come sempre i dati vanno analizzati osservando il rapporto tra tamponi effettuati e casi individuati. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 67.195 tamponi, più di ieri quando ne erano stati fatti 63.158. Un rapporto di 1 malato ogni 101 tamponi fatti, come detto è il più basso da inizio epidemia.

Alessandro Della Guglia