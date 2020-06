Roma, 12 giu – Aumentano i contagi in Italia, per quanto si tratti di un incremento legato soprattutto all’impennata verificatasi in Lombardia. Sta di fatto che la regione italiana maggiormente colpita dal coronavirus già ieri aveva dato segnali poco rassicuranti. Nelle ultime 24 ore la tendenza negativa si è purtroppo confermata, perché dei 393 nuovi positivi ben 272 sono stati registrati in Lombardia: il 69,2% del totale. Nelle altre regioni più colpite: 33 casi in Emilia Romagna, 31 in Piemonte e 27 nel Lazio che ne ha registrati 22 nel nuovo focolaio del San Raffaele. La notizia positiva è che al contrario prosegue spedito il calo dei malati e dei ricoverati. Nessun nuovo caso in sei regioni: Sicilia, Calabria, Umbria, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

Tutti i dati di oggi

Morti: oggi sono stati confermate 56 vittime, ieri erano state 53. In totale in Italia dall’inizio dell’epidemia sono morte 34.223 persone.

Guariti: aumentano ancora i guariti, oggi 1.747. Complessivamente in Italia sono 173.085 le persone guarite.

Ricoverati: in calo anche le persone ricoverate in terapia intensiva, dove oggi si trovano 236 pazienti: -9 rispetto a ieri. Con sintomi sono invece ricoverate 4.131 persone, anche in questo caso in calo: -238 rispetto alla giornata di ieri. Mentre in isolamento domiciliare si trovano 26.270 persone: -1393 rispetto a ieri.

Malati: calano ancora le persone attualmente positivice. Oggi -1.640 unità, il calo era stato di 1.073. Come detto invece i nuovi contagi sono 393, ieri erano stati 379.

Alessandro Della Guglia