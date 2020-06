Novara, 12 giu – Turtle lives matter? Incredibile ma vero, c’è chi nel 2020 ha pensato bene di cercare di cucinarsi una tartaruga rubandola dallo zoo cittadino. Si tratta di un cittadino gambiano.

Il gambiano e il tuffo nel laghetto

Il gambiano era a Trecate e ha rubato dal bioparco di Roggia Moretta una tartaruga dal bioparco con la chiara intenzione di mangiarla: era mercoledì e nel bioparco alcuni passanti hanno notato l’africano che senza tema è entrato nel laghetto del parco, catturando una tartaruga acquatica di circa 20 cm. Uscito dall’acqua, il gambiano ha scavato tranquillamente una buca e ha iniziato un fuoco, con la chiara intenzione di papparsi la tartaruga – peraltro ancora viva.

L’intervento della polizia locale

Fortunatamente, gli agenti della polizia locale sono intervenuti immediatamente interrompendo il banchetto del gambiano che non solo è rimasto a bocca asciutta ma ha anche rimediato un una denuncia per maltrattamento di animali. A quanto si sa, la tartaruga è tornata sana e salva al suo laghetto e non sembra essere prevista nel menu di nessuno come portata principale.

Ilaria Paoletti