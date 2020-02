Bergamo, 18 feb – Sulla carta, avrebbe dovuto essere uno spettacolo in memoria dei martiri delle Foibe, presso il comune di Dalmine (Bg). Certo, l’amministrazione comunale aveva, come si dice in questi casi, azzardato un po’ il passo affidando ad Anpi, Arci, Cgil, Acli e «Il Porto» la gestione della serata. Esistono abbastanza trascorsi attestanti la parzialità (per usare un eufemismo) di queste sigle in materia di Foibe. E, come previsto, Associazione partigiani & soci hanno vampirizzato l’evento declinandolo verso toni negazionisti.

Una vergogna per Dalmine

“È stato come se in occasione della Giornata della Memoria un gruppo di nazifascisti avesse promosso in uno spazio pubblico una serata per negare la Shoah. Un insulto per i figli di morti ed esuli, una beffa all’Italia, una vergogna per Dalmine”, è stato il commento del vicesindaco di Dalmine, Gianluca Iodice, spiegando che “La collaborazione è stata concessa sulla scorta della garanzia (riportata sulla locandina dell’evento) che si sarebbe trattato di un evento senza strumentalizzazioni politiche, basato su dati storici. Al contrario, durante la serata sono state esposte tesi che si configurano come negazioniste”.

Affermazioni vergognose