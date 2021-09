Roma, 14 sett – Bergamo, la denuncia di un padre: “Sono andato a prendere i miei figli a scuola e non me li volevano ridare“. L’uomo è senza Green pass.

Bergamo, il padre senza green pass: “Chiamo i carabinieri”

L’episodio, raccolto da Adnkronos, è successo presso l’istituto comprensivo Mastri Caravaggini, a Caravaggio, in provincia di Bergamo. Un padre di due bambini, che hanno 3 e 5 anni e frequentano la scuola dell’infanzia è stato costretto a minacciare di chiamare i carabinieri per poter riprendere i propri figli alla fine di scuola. “Ho chiesto al bidello se poteva prendere i miei figli poiché non avendo il green pass non potevo entrare nell’edificio. Mi ha risposto che loro non erano autorizzati a condurre gli allievi dall’aula alla porta d’ingresso. Dunque i bambini restavano in classe” racconta all’Adnkronos il papà “Ho minacciato di chiamare i carabinieri per allontanamento di minore e solo allora la preside chiamata da una collaboratrice ha autorizzato il personale ad accompagnarli all’uscita”.

“La scuola non è al servizio di chi è senza green pass”

“La scuola non si mette a servizio di chi non ha il green pass. Le scelte altrui io non le valuto e non mi permetto di giudicare nessuno. Ma il genitore avrebbe dovuto organizzarsi come io sono tenuta ad applicare e far rispettare la norma prevista nel decreto 122 per la tutela della salute pubblica”, replica all’Adnkronos la preside, Teresa Patrizia Paradiso ed aggiunge: “Mi dispiace per ciò che si è verificato ma non per avere applicato la norma. Il problema è sorto perché per l’infanzia i bambini vanno accompagnati in sezione per le norme di sicurezza e poi ripresi. Per evitare che si creino situazioni analoghe a quella di oggi, ho previsto già da domani un correttivo: ho stabilito l’istituto di delega di accompagnatori e qualora qualche sfortunato senza green pass non avesse nessuno a cui far riferimento, ho previsto un orario entro cui lasciare e riprendere i bambini”. Dunque la scuola conferma quanto accaduto e anche una scarsa flessibilità o buon senso nel non ridare dei bimbi a un padre o accompagnarli da lui perché senza green pass.

Ilaria Paoletti