Deputato regionale Pd in manette: corruzione e appalti pilotati

Oltre alla figura del deputato della Regione Sicilia in forza al partito guidato da Elly Schlein , risultano indagati anche il direttore generale e il direttore amministrativo della società che si occupa della raccolta e del trattamento rifiuti nel capoluogo siciliano denominata “Trapani Servizi” , entrambi destinatari del divieto di dimora nei comuni di Trapani ed Erice. Secondo gli inquirenti, avrebbero turbato le due procedure concorsuali a evidenza pubblica del 2020 e 2021 per la selezione e designazione del direttore generale della società e avrebbero adottato atti contrari ai doveri d’ufficio nelle nomine di collaboratore esterno e direttore tecnico.

Secondo le indagini , Safina, durante il suo precedente incarico di assessore presso Trapani, avrebbe turbato le procedure pubbliche per la manutenzione di alcuni servizi pubblici favorendo un’importante società operante nel settore dell’illuminazione. Nello specifico, accordandosi precedentemente con un manager della suddetta società, avrebbe rilasciato preventivamente informazioni riservate relative alle tempistiche di pubblicazione del bando, ai contenuti e all’importo di base del concorso. In questo modo, avrebbe reso possibile l’ottenimento da parte della società del posto messo al bando, con la promessa ulteriore di affidare, “al di fuori di ogni procedura concorsuale ad evidenza pubblica” , alcuni lavori di manutenzione di impianti sportivi.

Roma, 24 gen – Un altro esponente del Partito democratico finisce in manette. Dopo l’ultimo caso di cronaca che ha investito l’ex capo della segreteria del Pd Nicola Oddati , questa volta, a finire nel ciclone della magistratura, è Dario Safina , deputato regionale dem arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Trapani. Per l’ex assessore ai lavori pubblici del Comune di Trapani le accuse sono quelle di turbativa d’asta , corruzione e rivelazione di notizie d’ufficio . Al momento il politico si trova agli arresti domiciliari in seguito alla misura cautelare emessa dal gip.