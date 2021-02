Napoli, 23 feb – A Napoli è stato dimenticato qualcosa di singolare in un supermercato: tre diamanti, con tanto di certificazione di purezza, del valore complessivo di 50mila euro. Il misterioso ritrovamento è stato fatto da alcuni addetti alle pulizie di un supermarket Gran Gusto, a Napoli.

Diamanti da 50mila euro e nessun reclamo

Racchiuse in un sacchetto bianco, i tre diamanti al momento sono “orfani”: nonostante il tam tam social, infatti, nessuno si è presentato a reclamarlo. Eppure, secondo Il Mattino (che pubblica anche il video) le telecamere del supermercato hanno ripreso un uomo dai capelli bianchi, con la mascherina nera, a cui è caduto il prezioso pacchetto.

Napoli, oggetti smarriti preziosissimi

Sono gli stessi responsabili del supermercato napoletano a confermare il dettaglio dell’uomo dai capelli bianchi che ha perso il suo prezioso pacchetto di diamanti. Le telecamere di sorveglianza del punto vendita lo hanno ripreso nel momento esatto in cui ha perduto il tesoro, scivolato via dalla sua tasca mentre cercava qualcosa in tasca nei pressi del banco dei surgelati. L’uomo non si sarebbe trattenuto nel mercato più di una decina di minuti e avrebbe pagato in contati in pochi articoli acquistati. Gli addetti alle pulizie, dopo lo sconcertante ritrovamento, hanno consegnato i diamanti all’ufficio del Comune che si occupa degli oggetti smarriti. In questo caso, oggetti smarriti del valore di cinquantamila euro. Secondo quanto riferito al Mattino dal legale del supermercato che ha in custodia i preziosi, presso il Comune di Napoli, dove si trova un ufficio per gli oggetti smarriti, non c’è una cassaforte per custodire un bene simile: i diamanti quindi ora sono ancora nelle mani dell’avvocato. Ecco quindi la decisione di fare l’appello per ritrovare il legittimo proprietario.

Ilaria Paoletti