Congo, le immagini dell’agguato al convoglio dell’ambasciatore Attanasio (Video)

Nairobi, 23 feb – L’Italia è ancora sotto choc per la morte dell’ambasciatore in Congo, Luca Attanasio, del carabiniere che gli era di scorta, Vittorio Iacovacci e del loro autista, il congolese Mustapha Milambo. Ora

Il video dell’agguato ad Attanasio su Twitter

Un utente Twitter africano che risponde al nome di Amkanji Thomas ha pubblicato sul suo profilo un video che sembrerebbe essere stato girato in Congo, nella zona di Kibumba e ha ricollegato l’aggiornamento al suo tweet di cordoglio nei confronti di Attanasio e delle altre vittime dell’attentato. Questa ipotesi sembra essere suffragata dagli articoli de Il Messaggero e del Corriere della Sera.

Il cordoglio per Attanasio e la sua scorta

“Dobbiamo ringraziare Dio per la vita e la pace che il Kenya sperimenta più spesso!” scrive l’utente che ha condiviso il video “L’ambasciatore d’Italia in Congo, la sua guardia del corpo e l’autista sono rimaste vittime di un’imboscata e uccisi a Thé Trois Antenne, nella zona di Kibumba in Congo. Attanasio ha lasciato una giovane famiglia. La gente continua a vivere nella paura”.

Soldiers trying to corner the rebels in Kibumba pic.twitter.com/KqjswkPkGl — Amakanji Thomas (@AmakanjiThomas) February 23, 2021

“Si stanno togliendo l’uniforme”

Secondo una ricostruzione di Repubblica, fra le urla (in lingua del luogo) si distinguerebbe una frase: “Eccoli, eccoli. Sono loro. Si stanno togliendo l’uniforme”. Secondo il medesimo articolo, ciò si riferirebbe al fatto che i gruppi armati che operano in questa area del Congo, al confine col parco naturale Virunga, responsabili dell’attentato all’ambasciatore Attanasio, sovente si “mascherano” indossando uniformi dei ranger del parco.

Ilaria Paoletti