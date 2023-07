Elezioni in Spagna, nulla di fatto: gli indipendentisti catalani ago della bilancia

Roma, 24 lug – I risultati delle elezioni politiche in Spagna mostrano un sostanziale nulla di fatto. Il Partito Popolare, guidato da Alberto Núñez Feijòo, torna ad essere il primo partito (33% dei voti e 136 seggi) del Paese ma la sua è una vittoria dal retrogusto amaro, dal momento che non è riuscito a raggiungere la maggioranza assoluta dei fatidici 176 seggi. Dall’altra parte, la sinistra del Psoe, con il presidente del governo dimissionario Pedro Sànchez, è riuscita a tenere testa al più quotato Pp raggiungendo 122 seggi.

In Spagna Pp primo partito, ma il Psoe limita i danni

Nessuno dei due blocchi, quindi, è riuscito nell’intento di raggiungere la maggioranza. Molto ha pesato, nella coalizione di destra, il risultato ottenuto da Vox, partito guidato da Santiago Abascal, il quale ha quasi dimezzato i suoi seggi passando in cinque anni da 51 ai 33 di questa tornata elettorale. Sommando i seggi del Partito Popolare e di Vox, comunque non si riuscirebbe a raggiungere la maggioranza. Situazione simile a sinistra, dove i 31 seggi ottenuti da Sumar(coalizione di sinistra in appoggio al Psoe) sono bastati solamente a limitare la vittoria di Feijòo e nulla più. Il leader del Pp ha comunque espresso la volontà di guidare il dialogo per la formazione di un esecutivo stabile per il paese, mentre Sànchez esulta con i suoi al grido di “No pasaran”.

La palla agli indipendentisti catalani

Il copione in scena in Spagna è lo stesso visto in molti altri paesi. La destra cosiddetta istituzionale sembra fare di tutto per rafforzare la sinistra e non volere seriamente intaccare un sistema politico ormai dominante. L’ago della bilancia sembrerebbe ricadere ora sui 7 seggi degli indipendentisti catalani di Junts, guidati dall’esiliato Carles Puigdemont, il quale già afferma: “Nessun appoggio a nuovo premier senza amnistia e autodeterminazione della Catalogna”. L’indipendentismo catalano come possibile stampella della sinistra di governo, situazione molto vicina alla realtà.

Andrea Grieco