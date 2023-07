Immigrazione, Meloni: “L’Italia abbia ruolo da protagonista nel Mediterraneo”. Quando finiranno le belle parole?

Roma, 24 lug – Nella giornata di ieri, a Roma, si è tenuta la Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni, organizzata su iniziativa del premier Giorgia Meloni con l’obbiettivo dell’avvio di un percorso per attuare delle misure concrete per la crescita e lo sviluppo del Mar Mediterraneo e di azione sulla forte immigrazione proveniente dall’Africa. Presenti i leader di quasi tutti gli Stati della sponda Sud del Mediterraneo, del Medio Oriente e del Golfo, gli Stati Ue di primo approdo e alcuni partner del Sahel e del Corno d’Africa, i vertici delle Istituzioni europee e delle Istituzioni finanziarie internazionali.

Il controllo politico del Mediterraneo cruciale per contrastare l’immigrazione

La tematica riguardante l’immigrazione di massa nel nostro Paese, ogni giorno sempre più massiccia e con conseguenze disastrose per i territori maggiormente colpiti, rappresenta uno dei punti fondamentali dell’azione del governo. Le parole forti utilizzate durante la campagna elettorale, per ora, non hanno avuto seguito, anzi, l’Italia si trova ad affrontare una crisi di grandi dimensioni, per la quale la politica di palazzo non ha saputo (o voluto) attuare delle contromisure. “Mi sono resa conto del ruolo che l’Italia può giocare nel Mediterraneo, in Africa, nel Medio Oriente, che sono il nostro ieri, il nostro oggi e il nostro domani. Non sono idee astratte e il ruolo che l’Italia può giocare non è idea astratta”. Così Giorgia Meloni nel suo intervento, tante belle parole che devono solamente trovare chi le esegua.

L’Italia deve realmente assumere il proprio ruolo storico di guida del Mediterraneo

“Noi siamo inevitabilmente un ponte tra l’Europa, l’Africa e il Medio Oriente. L’Italia ha le carte in regola per giocare un ruolo da protagonista nel Mediterraneo e in Africa”, ha aggiunto il presidente del Consiglio. L’unica misura attuata dal governo in questo periodo è stato il decreto flussi, con il quale sono stati sanciti e programmati i flussi immigratori, nulla a che vedere con una politica di potenza che servirebbe al Paese o con un fantomatico ruolo predominante. L’Italia deve ergersi necessariamente a guida politica del Mediterraneo, così da arginare la continua immigrazione verso l’Europa. Il problema è se il governo Meloni, abbandonate le chiacchere da salotto, abbia la volontà di farlo.

Andrea Grieco