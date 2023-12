Follower imbestialiti con la Ferragni, lei in lacrime: “Devolverò un milione all’ospedale”

Roma, 18 dic – Continua a creare scalpore lo scandalo che ha investito Chiara Ferragni, la famosa influencer e moglie di Fedez che nei giorni scorsi ha ricevuto una sanzione milionaria dall’Antitrust per la truffa legata al “Pandorogate”. Le conseguenze sull’immagine della regina italiana dei social sono al momento disastrose, il contraccolpo negativo a livello di pubblicità hanno fatto perdere al suo profilo Instagram più di 10mila followers. Oltre questo, anche i seguaci rimasti attaccano la Ferragni sotto gli ultimi post: tantissimi i commenti indignati di migliaia di utenti.

Sotto l’ultima foto pubblicata da Chiara Ferragni su Instagram sono impazziti i commenti negativi diretti all’influencer in seguito alla condanna per condotta ingannevole sui social. La foto della nuova “Villa Matilda”, nuovo acquisto dei “Ferragnez” è stata presa d’assalto: “Vedo che hai usato bene quel milioncino spacciato per aiutare i bambini”, “Coi soldi donati per bambini”, “Ecco dove finiscono i soldi dei panettoni”, o ancora, “Bella casa con i soldi dei panettoni”. La figura fatta dall’influencer non è sicuramente passata inosservata dai milioni di followers.

Le scuse social con un video in lacrime

Di tutta risposta, sono arrivate le scuse della Ferragni per il coinvolgimento nella vicenda Balocco. In un video pubblicato sempre sul proprio profilo, l’imprenditrice, in lacrime, chiede scusa con un lungo post allegato nel quale ha dichiarato che devolverà un milione di euro per le cure dei bambini mettendosi in contatto con l’ospedale Regina Margherita di Torino. “Mi sono resa conto di aver commesso un errore di comunicazione. Un errore di cui farò tesoro in futuro, separando completamente qualsiasi attività di beneficienza, che ho sempre fatto e continuerò a fare, da attività commerciali”, questa la motivazione della Ferragni sullo scandalo panettoni.

Andrea Grieco