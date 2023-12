Moto Morini X-Cape 650 e Yamaha Ténéré 700: il confronto

Moto Morini X-Cape 650 e Yamaha Ténéré sono due moto piuttosto richieste sul mercato, così come tutte quelle del segmento delle enduro stradali, tra le più gettonate in assoluto.

L’enduro stradale si presenta come un modello ibrido adatto a lunghe percorrenze sia su asfalto regolare che su fondi stradali non uniformi, oltre a un motore tendenzialmente potente e a elevate ammortizzazioni.

Mettiamo ora a confronto due modelli diffusi quali Moto Morini X-Cape 650 e Yamaha Ténéré 700, confrontandone caratteristiche tecniche, esperienza di guida e prezzo.

Moto Morini X-Cape 650: caratteristiche tecniche e prezzi

Uno dei modelli più recenti della casa italiana, dal momento che ha debuttato sul mercato nel 2021, la Moto Morini X-Cape 650 è una enduro stradale che include caratteristiche delle naked e delle adventure, nel segno di comfort, versatilità e design.

Il modello monta un motore bicilindrico con una cilindrata di 649 cc, capace di sprigionare una potenza massima di 60 cv a 8250 giri al minuto e una coppia massima di 53 Nm a 7000 giri al minuto.

Per quanto riguarda le dimensioni, ha una lunghezza di 219 cm, una larghezza di 90,5 cm e un’altezza di 139 cm. La ruota anteriore da 19” e quella posteriore da 17”, con forcella regolabile dal diametro di 50 mm, accrescono notevolmente la tenuta di strada, in particolare sullo sterrato. Il peso a secco della X-Cape è 213 kg.

La sella è ampia e comoda, anche in caso di pilota di alta statura o se c’è necessità di portare un passeggero. Si colloca a 84,5 cm di altezza da terra, ma è disponibile anche in versione ribassata a 82. Il modello offre un’esperienza di guida divertente e reattiva, grazie alla potenza del motore e alla ciclistica equilibrata. In generale, è molto maneggevole e assicura una posizione di guida confortevole e naturale, favorita dal notevole equilibrio tra sella, manubrio e pedane.

La X-Cape è una moto che offre un’importante dotazione di serie, comprensiva tra l’altro di fanali Full LED, cupolino e parabrezza entrambi regolabili, portapacchi con maniglioni ampi per il passeggero e blocchetti elettrici retroilluminati. Lo schermo TFT a colori da 7” è fornito di bluetooth e doppia presa USB.

A listino Moto Morini X-Cape parte da 7190 euro.

Yamaha Ténéré 700: caratteristiche tecniche e prezzi

La Yamaha Ténéré 700, stabilmente tra le prime dieci moto più vendute in Italia e depositaria di una tradizione che dura dal 1983, si configura come la due ruote perfetta per affrontare terreni di qualsiasi natura, dall’off-road all’asfalto. Questo è possibile grazie al mix di potenza, maneggevolezza e risposta a ogni sollecitazione che caratterizza il modello della casa giapponese.

Il motore è un bicilindrico parallelo con cilindrata di 690 cc. La potenza massima è 73,4 cv a 9000 giri al minuto con coppia massima di 68 cv a 6500 giri al minuto. Grazie all’ottimale rapporto di trasmissione è possibile equilibrare potenza e controllo, così come l’erogazione graduale consente una guida sicura anche a motociclisti meno esperti.

La lunghezza della Ténéré 700 è 237 cm, una larghezza di 90,5 cm e un’altezza di 145 cm. Questo modello ha un peso in ordine di marcia di 204 kg. Il serbatoio ha una capacità di 16 litri e nella versione World Raid è incrementato a 23 per soddisfare l’esigenza di lunghe distanze.

Il telaio tubolare in acciaio a doppia culla garantisce guida agile e fluida, con forcella regolabile da rally. La ruota anteriore è da 21”, quella posteriore da 18”, con ABS a tre modalità che può essere attivato su entrambe, una sola o nessuna. La connettività è gestita tramite l’app MyRide su display 5” TFT a colori.

Il prezzo base della Yamaha Ténéré 700 in versione Standard è 10.999 euro.