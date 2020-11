Bari, 19 nov – «Non ci possono essere giudici donne, perché giudicare vuol dire essere imparziali e le donne invece sono condizionate dall’emotività». Per questa frase, pronunciata durante una lezione e apparsa su di una slide, il professor Donato Mitola è stato sospeso con effetto immediato dal rettore dell’Università di Bari Stefano Bronzini, che ha disposto «nelle more di definitive determinazioni in merito, l’immediata sospensione del dottor Donato Mitola dall’incarico di cultore della materia e da qualsiasi altra attività di didattica e di ricerca di questa Università».

Le frasi contestate

Tutto ha avuto origine dalla segnalazione di una nota associazione studentesca che in una nota si è rivolta al presidente della Scuola di Medicina, il professor Loreto Gesualdo, contestando altre frasi pronunciate da Mitola: in un’occasione aveva sostenuto che le coppie omosessuali, «non possono crescere figli» perché occorre una madre e un padre, un’altra volta aveva contestato chi pratica l’aborto, che «uccide una persona, perché il dna dalla prima cellula resta inalterato», e spiegava che «Chi non è cresciuto dalla madre nei primi due-tre anni di vita a 30 anni sviluppa delle psicopatie».

Subito alla gogna

Insomma, posizioni chiaramente in disaccordo con gli attuali dogmi sostenuti dal pensiero unico, che andavano cioè a toccare tematiche inviolabili su «diritti» Lgbt e femminismo. Tanto è bastato perché scattasse la damnatio memoriae del professore che aveva tanto sfacciatamente osato mettere in discussione gli assiomi politicamente corretti.

Da è arrivata la sospensione di Donato Mitola, professore di bioetica e filosofia morale del CdL in Medicina e Chirurgia. Una misura che ha incassato il plauso dell’Associazione nazionale magistrati. In una lunga nota, ha chiesto che «l’Università di Bari intervenga adottando tutte le iniziative possibili per stigmatizzare con la dovuta fermezza le cennate posizioni culturali e per impedire che simili steccati stantii di un pensiero ancora intollerabilmente discriminatorio possano riaffiorare addirittura negli studi di formazione degli studenti universitari».

“Giudici donne non dovrebbero esserci perché giudicare significa essere imparziali”. Lezione di Donato Mitola, docente di Bioetica nel corso di Medicina dell’Universita di Bari. Perle simili (stay tuned) le dice pure su aborto e divorzio. @unibait lo manderà in pensione? Dubito pic.twitter.com/TNrZN0E3CB — Massimiliano Scagliarini (@m_scaglia) November 15, 2020

Cristina Gauri