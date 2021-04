Roma, 20 apr — Rompono il silenzio i genitori di S.J., la ragazza italo svedese che nel luglio 2019 denunciò il figlio di Beppe Grillo per stupro assieme a 3 suoi amici. La misura l’ha colmata lo stesso Grillo nella giornata di ieri, scagliandosi contro i riflettori puntati sul figlio Ciro in un video che ha sollevato un vespaio di polemiche. «Se dovete arrestare mio figlio, che non ha fatto niente, allora arrestate anche me, perché ci vado io in galera» ha tuonato il comico scopertosi all’improvviso garantista e mettendo in dubbio la sincerità della ragazza.

I genitori della ragazza contro Grillo

«Siamo distrutti. Il tentativo di fare spettacolo sulla pelle altrui è una farsa ripugnante», hanno dichiarato i genitori della vittima all’Adnkronos, attraverso il loro legale Giulia Bongiorno. Nel video Grillo minimizza la gravità della situazione e deresponsabilizza gli indagati parlando di «divertimento», di ragazzata. I genitori della ragazza non ci stanno e replicano: «Cercare di trascinare la vittima sul banco degli imputati, cercare di sminuire e ridicolizzare il dolore, la disperazione e l’angoscia della vittima e dei suoi cari sono strategie misere e già viste, che non hanno nemmeno il pregio dell’inedito».

Il comico minimizza e si scopre garantista

La ragazza aveva denunciato il presunto stupro al suo ritorno a Milano da una vacanza in Costa Smeralda, 8 giorni dopo la serata passata con Ciro Grillo e i suoi amici. E proprio su questo tasto preme Grillo: a suo dire, la 19enne avrebbe mentito in virtù del lasso di tempo lasciato correre dal presunto stupro al giorno della denuncia. «Allora perché non li avete arrestati? Perché vi siete resi conto che non è vero niente, non c’è stato niente perché chi viene stuprato fa una denuncia dopo 8 giorni vi è sembrato strano», ha insistito ancora Grillo nel video.

«E’ strano. E poi c’è tutto un video, passaggio per passaggio, in cui si vede che c’è un gruppo che ride, ragazzi di 19 anni che si divertono e ridono in mutande e saltellano con il pisello, così…perché sono quattro coglioni», minimizza ancora Grillo. I «quattro coglioni» della Genova bene sono indagati dalla Procura di Tempio Pausania e l’atto d’accusa è pesantissimo. «Costretta ad avere rapporti sessuali in camera da letto e nel box del bagno», «afferrata per la testa a bere mezza bottiglia di vodka» e «costretta ad avere rapporti di gruppo» dai quattro giovani indagati che hanno «approfittato delle sue condizioni di inferiorità psicologica e fisica» di quel momento. Questo è quanto si legge nelle carte.

Cristina Gauri