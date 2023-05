Roma, 12 mag — Cosa è successo al profilo Twitter del Corriere della Sera? Se lo chiedono in molti, da ieri, dopo la comparsa della strana, comica sequenza di tweet lanciati dall’account del quotidiano di via Solferino: messaggi di odio, insulti, offese allo stesso quotidiano, provocazioni di stampo «populista» contro la stessa narrazione che il Corriere è solito diffondere.

E’ stato Dagospia a sollevare il caso, pubblicando l’email di un lettore che ha segnalato l’anomalia. «Caro Dago, questa mattina è impazzito l’account Twitter del Corriere! Dal profilo ufficiale del giornale, sotto a un articolo sul caro-affitti, partivano insulti e strani cinguettii di offese allo stesso quotidiano, uniti da un fattore comune: ognuno era preceduto da un nickname. Cos’è successo?».

Gli utenti Reddit cercano una spiegazione

Lo stesso utente cerca di dare una spiegazione a quanto accaduto, basandosi su alcune speculazioni comparse sul sito Reddit. (Qui il link). «A prima vista sembrerebbe che sia stata rivelata, evidentemente per errore, l’esistenza di una “BotFarm” nel maggiore quotidiano italiano: un generatore automatico di commenti carichi di odio per fare engagement». In pratica, prosegue il lettore, «a causa di una svista, i commenti carichi di odio per alimentare il dibattito e generare quindi più visualizzazioni uscivano dall’account del Corriere invece che dall’account fake. Evviva i professionisti dell’informazione!».

In pratica, il quotidiano di Rcs viene accusato di aver contaminato, alterato il «sentiment» generale sulla piattaforma tramite l’utilizzo di profili falsi che pubblicano commenti impostati sulla scia dell’indignazione «populista», fortemente improntati sull’anti-progressismo becero-complottista. Questo per infiammare il dibattito e, secondariamente, screditare chiunque si opponga all’agenda politica dem, presentandolo come inaffidabile. Accuse gravissime, quelle mosse dagli utenti Reddit, che se dimostrate metterebbero in dubbio la serietà deontologica di una delle più importanti testate italiane, annoverata tra i «professionisti dell’informazione» di cui dovremmo assolutamente fidarci.

Alcuni dei commenti generati dal Twitter del Corriere

La toppa del Corriere non convince molti utenti

Il Corriere, dal canto suo, ha risposto alla segnalazione sostenendo che il profilo Twitter è stato hackerato. «Abbiamo letto la ricostruzione su quanto accaduto al profilo Twitter ufficiale di Corriere. La spiegazione, in realtà, è ben più semplice: sia nella mattinata di mercoledì, sia in quella di giovedì, il nostro profilo è stato hackerato; abbiamo provveduto a cancellare i tweet e a cambiare le credenziali, per evitare che questo accada di nuovo. Alessandro Bompieri, Direttore Generale News Rcs MediaGroup». Lo stesso messaggio è stato in seguito pubblicato sul profilo Twitter della testata. Ma la spiegazione fornita da Rcs non ha convinto per nulla molti utenti, che in queste ore si stanno scatenando nella formulazione di accuse e congetture…

Da qualche giorno l'account Twitter del Corriere sta avendo problemi che portano alla ripubblicazione di tweet di alcuni follower, al di fuori dal nostro controllo e dalla nostra volontà. Abbiamo provveduto a cancellare i tweet che nulla hanno a che fare con la nostra normale… — Corriere della Sera (@Corriere) May 12, 2023

Cristina Gauri