Pistoia, 18 nov — Neanche l’ordinanza di sgombero che pende sulla sua parrocchia-centro di accoglienza riesce a frenare la lingua di don Biancalani. L’occasione della crisi diplomatica tra Italia-Francia sul «rimpallo» non ancora risolto dei clandestini a bordo della Ocean Viking rappresentava un’occasione troppo ghiotta per dare aria alla bocca e imbarazzare sé stesso.

Biancalani perde un’occasione per stare zitto

«Ha ragione la Francia. Le persone che scappano da violenze e torture devono essere salvate, specialmente se sono in pericolo in mezzo al mare, e subito portate al sicuro. Siamo in mano a politici improvvisati», ha polemizzato Biancalani sul suo profilo Facebook. Polemica sterile e pretestuosa dal momento che sono i clandestini a pagare lautamente gli scafisti per essere traghettati attraverso il Mediterraneo; scafisti spesso in combutta con le Ong che pattugliano le coste per usufruire del servizio di «taxi del mare» e farsi scaricare entro i nostri confini.

Per quale motivo, inoltre, solo il nostro Paese dovrebbe farsi carico di «salvare» gli immigrati? Biancalani non lo spiega: evidentemente li vuole tutti per sé, i clandestini. Vuol loro così bene da farli vivere stipati nella sua parrocchia a centinaia, ammassati in canonica e in chiesa tra spazzatura, topi e derrate alimentari marcescenti. Per la gioia dei residenti della zona, esasperati dal degrado e dagli episodi di violenza che esplodono ininterrottamente tra gli ospiti del don.

Arrivano le diffide