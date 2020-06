Cagliari, 30 giu – Continuano senza sosta gli sbarchi di immigrati in Sardegna, spesso sulle spiagge e davanti a centinaia di bagnanti attoniti. Nelle ultime 24 ore sulle coste dell’isola sono approdati 88 algerini. Arrivi senza sosta Tutto è iniziato con l’arrivo, nella giornata di domenica, di un barchino a motore sulla spiaggia di Porto Pino, nel Comune di S.Anna Arresi, da dove sono scesi 19 clandestini che hanno cercato di disperdersi. Sono stati poi intercettati dalle forze dell’ordine. In serata gli sbarchi si sono susseguiti senza sosta sulla costa sud occidentale. Intorno alle 21,30 i carabinieri di Domus De Maria hanno fermato 22 algerini. Nel frattempo, quasi in contemporanea, a Porto Pino e Teulada i militari dell’Arma intercettavano altri 33 algerini, tra i quali una donna. Poche ore dopo un barchino con 14 nordafricani veniva bloccato da una motovedetta della Guardia di finanza al largo di Capo Teulada. Per gli immigrati è stato predisposto lo sbarco al porto di Sant’Antioco. il continuo flusso di sbarchi ha impegnato i carabinieri sino alle prime ore dell’alba. I clandestini sono stati tutti sottoposti ai controlli medici di rito e trasferiti al centro di prima accoglienza di Monastir. Sono attualmente in quarantena.

La rotta dimenticata

Non c’è quindi solo la rotta del Mediterraneo centrale, non esiste solo Lampedusa. La rotta che dall’Algeria porta alla Sardegna è stata da molti ribattezzata «la rotta dimenticata» – quella di cui i media nazionali parlano con minore frequenza. «Gli stessi libici hanno capito che il fronte della rotta per Lampedusa non è più sicuro e allora attraversano prima la Tunisia e poi raggiungono il porto algerino con più possibilità di arrivare in Sardegna e quindi in Italia» spiegava un anno fa ad AdnKronos Salvatore Deidda, segretario regionale del Siulp Polizia e ora capogruppo di Fdi in Commissione Difesa.

Nessun controllo