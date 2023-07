“Lo stupratore sei tu”: La Russa nel mirino delle femministe di Non una di meno

Roma, 14 lug – Ignazio La Russa e suo figlio Leonardo finiscono nel mirino delle femministe di Non una di meno. Nella notte sono stati affissi a Milano alcuni manifesti rivendicati dall’associazione con la foto dei due e la scritta: “El violador eres tu. Gli stupratori siete voi”. Nel pomeriggio previsto un sit-in in piazza XXV Aprile.

L’azione di Non una di meno contro La Russa

Per le femministe di Non una di meno non c’è presunzione di innocenza che tenga o dubbio alcuno sullo svolgimento dei fatti: Leonardo La Russa è colpevole a prescindere. Anzi, a essere colpevoli colpevoli sono pure il padre Ignazio e perfino le attività di famiglia come lo studio legale e i locali di proprietà. In fondo nel comunicato con cui l’associazione rivendica l’affissione la violenza sessuale di cui Leonardo La Russa si sarebbe macchiato e per la quale è stato denunciato passa in secondo piano.

Il tutto diventa uno sfogo politico contro “il sistema di potere economico e patriarcale”, ma soprattutto per attaccare il padre che viene indicato come “violador”, cioè stupratore, perché “è un presidente del senato che colpevolizza una ragazza stuprata sotto il proprio tetto, alimentando la cultura della violenza con il solito vecchio e insopportabile ritornello ‘è colpa sua, aveva bevuto’, ‘è colpa sua, era drogata’”, e ancora perché “è un avvocato potente che sostiene di avere già “interrogato” il figlio e di non aver riscontrato nulla di illegale, mandando un messaggio in perfetto stile mafioso e fascista (ma del resto.. ) ai colleghi che che occuperanno del caso”.

“El violador eres tu. Gli stupratori siete voi”

A La Russa viene quindi rinfacciato di tutto, dalla sua posizione politica alla sua professione di avvocato, fino alle attività economiche: “la tua ricchezza è fondata sul business di quei locali dove ‘le donne entrano gratis’, perché la merce sono loro”. L’apice del delirio arriva quando passano alle richieste: “Vogliamo cacciare La Russa da ogni incarico pubblico, vogliamo chiusi i locali della famiglia e lo studio legale, vogliamo requisiti i loro soldi e devoluti ai centri antiviolenza”. Insomma un processo non basta, ai La Russa va tolto tutto, anche il lavoro e le proprietà. A quando la ghigliottina?

Michele Iozzino