Strasburgo, Von der Leyen attacca Orban, ma il gruppo dei Patrioti lo difende

Roma, 18 lug – Quasi certamente sarà Ursula Von der Leyen bis, in ogni caso nel suo discorso all’Europarlamento l’attuale presidente della Commissione Ue, nel suo discorso di candidatura, non le manda a dire, ancora una volta, a Viktor Orban, accusato di aver cercato il dialogo con Vladimir Putin nel corso del suo viaggio a Mosca.

Von der Leyen contro Orban

Come riporta Tgcom24, la Von der Leyen ha criticato duramente Orban, senza citarlo in modo esplicito ma in ogni caso al di là di ogni evidenza: “”Due settimane fa un premier europeo si è recato a Mosca. Questa cosiddetta missione di pace è stata solo una missione dell’acquiescenza, dell’appeasement, una politica di eccessive concessioni”. Poi ha aggiunto: “Solo due giorni dopo i jet di Putin hanno colpito un ospedale pediatrico. Era un messaggio del Cremlino per raggelare noi tutti. Nessuno vuole la pace più dell’Ucraina e l’Ue sosterrà l’Ucraina finché sarà necessario”.

Non tutti applaudono

Sebbene sovrastati dagli applausi, il gruppo dei Patrioti – di cui fa parte anche la Lega – ha sostenuto il primo ministro ungherese. Si odono comunque nell’aula applausi diretti a Budapest e urla di “bravo Orban”. L’Ue si trova da settimane nell’ennesima fase di stallo con il governo ungherese, contro cui si sta pianificando addirittura una forma di boicottaggio. La discussione all’Europarlamento, riunitosi in seduta plenaria prima del voto di oggi, è visionabile qui.

Aurelio Del Monte