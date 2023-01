Roma, 27 gen – Il pilone della Benetton Rugby e della Nazionale azzurra, Ivan Nemer, è stato squalificato fino al 30 giugno 2023. Una pena severissima che ha colpito l’atleta per aver regalato una banana al compagno di squadra Cherif Traoré.

Lo scherzo a Traoré

I fatti risalgono ad un mese fa, quando la Benetton Rugby ha festeggiato il Natale con una vecchia usanza della squadra: il Secret Santa o, per dirla in italiano, il Babbo Natale segreto. Un momento in cui i compagni di squadra si scambiano regali di Natale anonimi. È il turno di Cherif Traoré, pilone di origine guineana ma cittadino italiano con qualche presenza all’attivo anche con la Nazionale azzurra, il quale apre il suo regalo trovandovi però dentro una banana marcia. Uno scherzo da spogliatoio che come tale era stato interpretato da tutta la squadra, tanto che lo stesso Traoré parlando dell’episodio sui social si lamenterà proprio di questo: “La cosa che mi ha fatto più male è vedere la maggior parte dei miei compagni presenti ridere”. Per Traoré, infatti, non si trattava di un banale scherzo, quanto di un vero e proprio episodio di razzismo.

La condanna di Nemer

La denuncia pubblica di Traoré ha portato prima ad alcuni provvedimenti interni da parte della Benetton Rugby, successivamente alla sospensione per sei mesi, fino al 30 giugno 2023, del compagno di squadra Ivan Nemer, decisa dal Tribunale federale della Federazione Italiana Rugby (FIR) dopo che Nemer aveva fatto richiesta di patteggiamento. Quest’ultimo dovrà prendere parte ad un percorso di formazione e sensibilizzazione su tematiche di integrazione dal quale dipenderà il suo futuro coinvolgimento nell’attività internazionale FIR. Inoltre, il giocatore parteciperà al Progetto Migranti della FIR come specialista della mischia ordinata. Fortuna – si fa per dire – che il Tribunale ha tenuto in considerazione “l’esemplare comportamento sempre mantenuto dall’atleta in campo e fuori nel corso della propria carriera”.

Michele Iozzino