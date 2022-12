Roma, 9 dic — Non susciterà l’indignazione di nessuno, nessuna orda di media, commentatori dell’ultimo minuto e politici interverrà per condannare il gesto, i social non saranno invasi da dibattiti infiniti, e meno male, aggiungiamo: già la bufera mediatica sulla pacca al sedere della sexy-cronista Greta Beccaglia da parte di un tifoso sbarazzino aveva sfinito tutti, non v’è bisogno di rinfocolarla un anno dopo per un cronista rimasto «vittima» dello stesso gesto.

La pacca sul sedere al cronista uomo non indigna nessuno

Parliamo di quanto accaduto Tancredi Palmieri, giornalista sportivo del programma Sportitalia inviato in queste settimane in Qatar per seguire sul posto i mondiali di calcio. Mentre era in collegamento d Doha alla fine di una partita, una piacente tifosa inglese che stava camminando all sue spalle gli si è avvicinata per allungare la mano sulle terga del cronista. Per il Palmieri è chiaramente tutto grasso che cola, infatti commenta ridendo: «Mi ha appena toccato il c*lo!». Ben lungi dal sentirsi offeso o «molestato», il giornalista coglie subito la palla al balzo per richiamare la ragazza, abbracciandola davanti alla telecamera e coinvolgendo pure un’amica.

Severissimo, il conduttore dallo studio ricorda quanto accaduto un anno fa a Greta Beccaglia: «Ricordiamo cosa è successo a Empoli-Fiorentina. Atto da condannare. C’era una bellissima giornalista, bravissima anche, mentre faceva il collegamento un tifoso un po’ volgarotto ha messo la manina. Stavolta è successo il contrario. Questa è una notizia». La valletta al suo fianco ride, Palmieri si appiovra alle due tifose — e quando mai gli ricapita? — dallo studio si ride del siparietto.

I tifosi rosicano

Non sono della stessa idea gli spettatori di Sportitalia, che commentano la chiara disparità di trattamento a seconda del genere del «molestatore». Nel caso di Andrea Serrani, il tifoso della pacca sul sedere alla Beccaglia, si parlò di cultura dello stupro, scattò un grottesco Daspo di due anni, si parlò di denuncia per violenza sessuale. Per quella bravata, sicuramente cafona e di cattivo gusto, ma di certo non assimilabile a uno stupro, il povero ristoratore 45enne venne crocifisso mediaticamente per settimane. Alla vogliosa turista inglese, che pure non ha chiesto il permesso a nessuno per allungare le mani, vengono riservate due risatine.

Le polemiche hanno rotto in tutti e due i sensi

Certo: statisticamente un uomo è maggiormente ricettivo nei confronti delle avance spinte di un’altra donna, soprattutto se piacente come la ragazza in questione, ed è portato a lamentarsene di meno. Mentre una donna tenderà a percepire la medesima iniziativa come una molesta, intollerabile invasione di campo. «Ora che si fa? Si parla di violenza?» chiedono gli spettatori, «da denuncia direi», «poi lo fa un uomo fuori dallo staio e parlano di violenza sulle donne».

La verità è che bravate come una pacca sul sedere di sfuggita non andrebbero demonizzate né glorificate, uomo o donna che sia l’autore. Dovrebbero essere prese per quello che sono: gesti maleducati, goliardici se vogliamo giudicarli in maniera più morbida, ma che di certo non dovrebbero far scattare processi-farsa in stile Inquisizione né commenti piccati perché la gogna mediatica non è scattata. Che si tratti della Beccaglia o del buon Palmieri, queste cacce alle streghe basate sul nulla cosmico politicamente corretto nauseano a morte.

