Milano, 12 mag – La conversione di Silvia Romano è stata spontanea oppure è frutto di costrizione? Sulla questione l’opinione pubblica si accapiglia ormai da due giorni. La cooperante milanese sequestrata in Kenya del 2018 e liberata tre giorni fa ha assicurato tutti sulla volontarietà della propria scelta, ma è proprio in seno alla sua stessa famiglia che si covano dei dubbi. Del fatto che la Romano sia vittima di «lavaggio del cervello», ad esempio, ne è convintissimo Alberto Fumagalli, lo zio della giovane, che ieri è intervenuto telefonicamente durante la trasmissione su Rai Uno La vita in diretta, dove ha recato la propria testimonianza e raccontato le impressioni «a caldo» riguardo il ritorno a casa della nipote.

«L’importante è che è viva, sana e salva», spiega l’uomo. Che non crede assolutamente alla tesi della libera conversione all’islam. «Lei è stata inquadrata, addestrata. Le hanno lavato il cervello quelli, che sono degli esperti», afferma, arrivando a non escludere che i suoi carcerieri le avessero somministrato delle sostanze stupefacenti per fiaccare la sua volontà. «Le avranno dato anche delle droghe, l’avranno drogata», ipotizza.

Il radicale cambiamento di Silvia non si registra solo nel suo modo di vestire, o nella religione. L’esperienza vissuta – poteva accadere diversamente? – ha trasformato la 24enne più in profondità. E chi la conosce da una vita non può non notarlo. «Avendola sentita, le dico anche che non parla più nello stesso modo di prima», sostiene Fumagalli. «Non è lei che vuole farsi chiamare Aisha. Questo non l’ha mai detto. Di certo non tornerà più la Silvia che era». Lo zio ci tiene a fugare ogni dubbio sull’ipotetico stato interessante della ragazza, sul quale si è molto dibattuto negli ultimi giorni. «No, non lo è. Non è incinta», dice convinto.

E per quanto riguarda un possibile ritorno in Africa della ragazza? Per Fumagalli è assolutamente da escludere. «Nessuno la farà tornare in Africa», replica in maniera secca. «Il passaporto glielo brucio io, poi vediamo se torna in Africa».

Cristina Gauri