Roma, 14 mag – Non sappiamo per quanto dovremo convivere con il coronavirus, ma un dato drammatico inizia a risultare chiaro ai medici che studiano la malattia: un terzo dei malati delle forme più virulente del Covid-19 dovrà convivere con i suoi effetti cronici.

Uno su tre avrà problemi ai polmoni

A subire i danni peggiori sono in primis i polmoni, il primo bersaglio della malattia. Ma non sono gli unici. I medici che stanno valutando gli effetti permanenti dell’infezione da Sars-Cov-2 riscontrano problematiche anche a livello renale ed epatico. Lo riferisce al Fatto Quotidiano il prof. Maurizio Viecca, primario di Cardiologia all’ ospedale Sacco di Milano, che lancia l’allarme: «Ci ritroveremo con circa il 30% di guariti da Covid trasformati in malati cronici e colpiti soprattutto da difficoltà respiratorie».

Il pericolo trombosi

«Qui da noi abbiamo avuto persone dimesse e poi rientrate in ospedale dopo un mese con embolie, flebiti e vasculiti», racconta Viecca, che annuncia di aver perfezionato un nuovo protocollo terapeutico – messo in pratica anche negli Usa – per i malati più gravi: un cocktail di 5 medicinali che ha mostrato risultati incoraggianti. Una scoperta resa possibile grazie all’esame autoptico eseguito su 38 vittime del virus, come successo al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Autopsie a lungo «sconsigliate» dal ministero e dimostratesi poi uno strumento fondamentale per la messa a punto di nuove terapie. «In tutti è stato riscontrato un parametro del sangue, detto D-dimero, molto alto ed espressione di trombosi», spiega. «Sono stati osservati trombi di fibrina di piccoli vasi arteriosi in 33 pazienti, metà dei quali con coinvolgimento dei tessuti e associati ad alti livelli di D-dimero nel sangue».

Ambulatori post-Covid

Insomma, Viecca consiglia di prepararsi. Sarà necessario, a livello di Asl, «implementare la medicina territoriale per poter seguire i malati cronici al loro domicilio», avverte. All’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, uno degli avamposti di cura della malattia nel bergamasco, è già in fase di allestimento un ambulatorio dove richiamare i guariti dalle forme più violente e monitorare il loro stato di salute post-guarigione. «In questi mesi abbiamo scoperto che Covid è una malattia che lascia segni importanti», spiega il dottor Luca Lorini, direttore delle terapie intensive a Bergamo. Per questo è stata creata una scala di gravità dei sintomatici, «dai meno gravi a quelli finiti nelle terapie intensive e poi usciti», da raffrontare, in seguito, con lo stato post-infezione dei guariti.

“Un nuovo problema sanitario”

«Avremo una coorte di pazienti che avrà dei residuati fibrotici a livello polmonare e diventerà una nuova categoria di pazienti con malattie polmonari e insufficienza respiratoria, che rappresenterà certamente un nuovo problema sanitario», spiega Luca Richeldi, pneumologo al Policlinico Gemelli di Roma, membro del Comitato tecnico scientifico e presidente della Società italiana di pneumologia, confermando il quadro del dottor Viecca.

Cristina Gauri