Roma, 31 mar – Letame davanti al palazzo della Regione Piemonte e uno striscione con scritto: “Dalla Regione non nasce niente, dal letame nascono i fior!”. Questa l’azione dimostrativa degli attivisti di Extinction rebellion, sigla di ambientalisti in gara di idiozie con la ben più famosa Ultima generazione (quelli della vernice sulle opere d’arte e della ricorsa di Nardella, per intenderci), per protestare contro la crisi idrica.

La protesta di Extinction rebellion in Piemonte

“Una vera e propria montagna di letame”, così la definiscono orgogliosamente in un post sui social, che alcuni attivisti hanno avuto la cura di depositare davanti al palazzo della Regione Piemonte a Torino. Il tutto abbellito da alcuni fiori e la bandiera del movimento. Questo il blitz di Extinction rebellion, nel mirino il governo regionale colpevole – a loro dire – di non aver fatto abbastanza per arginare la siccità e la crisi idrica. Oltre al letame, all’ingresso del palazzo della Regione è stato esposto uno striscione con scritto: “Dalla Regione non nasce niente, dal letame nascono i fior!”. Reinterpretazione di alcuni celebri versi di Fabrizio De André in Via del campo, che invece recitava: “Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior”. Sul posto sono intervenuti alcuni agenti della digos e della questura.

Dalla vernice al letame

Insomma, seppur appartenenti a diverse sigle il modus operandi degli ambientalisti catastrofisti e un po’ gretini è sempre lo stesso. Dalla vernice si passa al letame, con tanto di commento sotto un post su facebook della pagina Extinction rebellion che gli fa notare come “ora toccherà a qualche spazzino sottopagato pulire la vostra merda”. Pensare che proprio qualche mese fa la propaggine britannica di Extinction rebellion aveva annunciato di volerla fare finita con una strategia improntata sulle azione eclatanti e radicali, preferendo una strada alternativa. Un cambio di passo aveva scatenato non provocato qualche polemiche e accuse di tradimento all’interno del mondo ambientalista.

Michele Iozzino