Lucca, cartelli offensivi per i Martiri delle Foibe nella Biblioteca comunale

“Giuste le parole di condanna del Sindaco di Lucca, Mario Pardini – conclude la nota del Comitato 10 Febbraio Lucca – che facciamo nostre e che ringraziamo per la nettezza della risposta. Non saranno certo quattro gatti jugo-nostalgici e due scritte vergate e apposte di nascosto a fermarci. Anzi, sono carburante per le nostre iniziative. L’esempio e la forza d’animo dei nostri fratelli giuliano dalmati sono la bussola che ci guida.”

Lo sfregio è avvenuto al termine della bellissima cerimonia d’inaugurazione dello “Scaffale del Ricordo” , un punto della Biblioteca Civica Agorà dove sono a disposizione i libri sulla tragedia delle Foibe e il dramma dell’Esodo dal confine orientale d’Italia. Lo spazio librario è stato inaugurato dal Sindaco , dall’ assessore alla cultura e da molti membri dell’amministrazione comunale di Lucca, con il Senatore Roberto Menia , padre della Legge 92/2004 istitutiva del Giorno del Ricordo, come ospite d’onore, il quale ha donato il suo libro “10 Febbraio dalle Foibe all’Esodo”. Terminata l’inaugurazione sono apparsi sui banchi della biblioteca dei cartelli oltraggiosi , con scritte in italiano e slavo.