Macron vara una nuova legge liberticida: 3 anni di reclusione a chi critica i vaccini

Roma, 17 feb – La stagione della caccia alle streghe a cui abbiamo assistito in tutto il mondo durante il periodo del Covid-19 e delle sue assurde restrizioni sembrava essere ormai, fortunatamente, acqua passata. Ci eravamo sbagliati. In Francia il presidente Emmanuel Macron, che durante quel periodo ha incarnato uno dei peggiori esecutori di misure liberticide come green pass e simili, ha varato un disegno di legge che prevede la costituzione del reato di “provocazione all’abbandono o all’estensione dalle cure”. Una condanna a tre anni di carcere e 45mila euro di multa per chi critica trattamenti terapeutici ritenuti sicuri.

La nuova legge liberticida di Macron

Questo la proposta approvata dall’Assemblea Nazionale francese, nello specifico l’emendamento all’art.4 della suddetta legge sulla “Lotta alle derive settarie”. Una legge considerata liberticida da tutta l’opposizione del presidente Macron, sia da destra che da sinistra. Florian Philippot, leader de Les Patriotes, ha rinominato “emendamento Pfizer” il disegno di legge per la relativa criminalizzazione di chiunque metta in dubbio trattamenti medici. Anche La France Insoumise, partito guidato da Jean-Luc Mélenchon, ha denunciato questo provvedimento come una “minaccia per la libertà”. Non è mancato l’intervento del Rassemblement National di Marine Le Pen sulla difesa delle “libertà pubbliche” sacrificate sull’altare ideologico.

Regime sempre più repressivo in Francia

Sappiamo come il governo di Macron, presidente della Repubblica francese dal 2017, abbia negli anni acquisito sempre di più una natura repressiva e di sorveglianza. Proprio durante il periodo pandemico il leader di Renaissance ha rincarato la dose per quanto riguarda sanzioni e disposizioni di controllo, oltre la spirale di soprusi verso tutte quelle realtà non conformi e identitarie innalzate a nemici pubblici numero uno. L’utilizzo della gestione restrittiva del Covid-19 come paradigma (variabile sempre bistrattata dal potere politico come complottista) trova in questo nuovo disegno di legge una legittimità innegabile.

Andrea Grieco