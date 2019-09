Roma, 16 set – “Sono appena andato a riprendere mia figlia a scuola. Primo giorno di quinta elementare. Scopro che ha passato la mattinata ad imparare una canzone che dovranno cantare alla ‘MANIFESTAZIONE per Greta’ (Mai autorizzato nulla del genere). La canzone contro i ‘cambiamenti climatici’ è ovviamente Bella Ciao”. A denunciare il fatto, decisamente incredibile, è Simone Di Stefano di CasaPound che si è visto raccontare l’accaduto dalla figlia di ritorno da una scuola del primo municipio di Roma.

Il primo giorno dell’anno scolastico non è mai troppo impegnativo. Tutti ci ricordiamo quei momenti come un’occasione per ritrovarsi tra compagni di classe di fronte ai professori e poco più. Certo, questo non significa che i libri degli alunni debbano restare chiusi e le lezioni vertano sull’aria fritta. Peggio ancora su una canzoncina da dover imparare per un’occasione particolare: nientemeno che una manifestazione per Greta Thunberg.

A che punto può arrivare l’indottrinamento politicamente corretto? Davvero qualcuno pensa ancora che sia accettabile un simile teatrino a senso unico, per giunta rivolto ai bambini delle elementari? A prescindere dalle opinioni personali sul cambiamento climatico, quello che ovviamente emerge come inammissibile è la propaganda politica a scuola da parte degli insegnati, di fronte a dei ragazzini che dovrebbero essere liberi di formarsi un proprio pensiero e una propria visione del mondo con il tempo. Perché è piuttosto scontato che un motivetto sulle note di Bella Ciao non è propriamente come Jingle Bells, non c’è nulla di scanzonato e molto, troppo, di ideologico.

“Ora vedete, noi dobbiamo preparare una vittoria così grande, profonda e centrata da spazzare via ‘democraticamente’ per sempre questi servi infami che si permettono di plagiare i nostri bambini. In ogni angolo si siano annidati. Epurare profondamente. Questo è lo spirito – incalza Di Stefano nel denunciare l’episodio – con cui vogliamo contribuire alla futura vittoria elettorale dei sovranisti. Perché dovrà essere una vittoria che non lascerà spazio ad ombre o compromessi. Ma ci vogliono le idee chiare. Quelle che vogliamo offrire”.

Alessandro Della Guglia

