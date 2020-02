Novara, 28 feb – Proprio mentre a Novara si materializzavano tre ipotetici casi di contagio da coronavirus, il consigliere Sara Paladini (Pd) ha presentato in Comune un’interrogazione in cui chiedeva lumi sul caso Andrea Sbraga. Questi è il difensore del Novara calcio, squadra che attualmente milita in serie C. A far discutere è stata in particolare una sua storia postata su Instagram (poi rimossa in seguito alle polemiche), in cui il calciatore ha pubblicamente lodato Benito Mussolini, definito «grande statista lungimirante».

Il «pericolo giallo»

In che cosa consisterebbe la lungimiranza del Duce? Sbraga si riferiva al coronavirus, citando una frase attribuita proprio a Mussolini: «Nei prossimi decenni i cinesi invaderanno il mondo con prodotti a basso costo e le epidemie che coltivano al loro interno». Si tratta della stessa frase che, alcuni giorni fa, è stata evocata su Facebook da Vittorio Di Battista, padre del pentastellato Alessandro: «Attenzione al pericolo giallo. Nei prossimi decenni ci dovremo guardare dall’espansionismo cinese. Invaderanno il mondo con la loro smisurata prolificità, con i loro prodotti a basso costo e con le epidemie che coltivano al loro interno», ha scritto papà Vittorio, già definito dal figlio «fascista liberale», con frecciatina al ministro della Salute Speranza.

Parla anche il presidente del Novara

Di qui l’ira del Pd di Novara, che ha chiesto all’amministrazione di condannare le idee di Sbraga, «perché questo calciatore indossa la maglia di una squadra che porta il nome della nostra città». Anche il presidente del Novara, Marcello Cianci, è intervenuto sulla vicenda: «Oggi alle 13 – ha annunciato il presidente – avremo un incontro con tutti i ragazzi. Per spiegare da un lato che se si ha un ruolo pubblico bisogna fare attenzione all’uso dei social e che non è il caso di fare ironia su una situazione delicata come questa. Coglieremo anche l’occasione per spiegare cosa è stato il Ventennio e invitare a leggere bene i libri di storia. Si tratta però di un gesto fatto con ingenuità dal ragazzo. Ricorderemo che bisogna rispettare tutti e che – ha concluso Cianci – il citato statista (Mussolini) non è un esempio di rispetto».

Gabriele Costa