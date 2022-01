Roma, 14 gen — Myrta Merlino è Myrta Merlino e voi non siste un caz*o: la celebre battuta del Marchese del grillo potrebbe fare da didascalia alla storia Instagram postata oggi dalla giornalista, con una foto che la ritrae in una simpatica foto di gruppo con Andrea Pezzi, Cristiana Capotondi, Marco Tardelli e Francesco Boccia. Una bella ammucchiata en plein air di volti sorridenti, uno pressato contro l’altro, rigorosamente senza mascherina.

Myrta Merlino, moralizzatrice televisiva

Quelle stesse mascherine che per decreto è obbligatorio tenere sul volto anche all’aperto fino al 31 gennaio. Quelle stesse mascherine su cui la Merlino, così come il Bassetti pizzicato fare festa assembrato e senza mascherina, moralizza da due anni, impartendo agli italiani le sue lectio ieratiche su lockdown, distanziamenti, chiusure, riaperture, vaccini e tutto il mantra del controllo pandemico targato Speranza. Tutte misure che a noi poveracci è imposto per legge, pena beccarci i rimbrotti a ditino alzato della Myrta Merlino nel suo quotidiano martellamento televisivo.

Quando bacchettò il ristoratore

Come quella volta che ebbe a bacchettare Hermes Ferrari, il ristoratore di Modena che la scorsa primavera era sceso in piazza a Montecitorio per protestare contro le chiusure a oltranza, travestito come lo sciamano di Capitol Hill. La Merlino in quell’occasione rimbrottò Ferrari perché in manifestazione non indossava la mascherina. Va bene che voi ristoratori siete tutti sull’orlo del fallimento, va bene l’economia che crolla, però le leggi vanno rispettate. Come ha fatto lei ieri sera, insomma. «Perché non la porta?», era stata la fulminea domanda. «Io faccio la giornalista con la testa ma anche con il cuore, sono vicinissima a chi protesta perché non può mettere la cena in tavola, è una cosa che sento profondamente. Io ci metto tutta l’empatia anche se ritengo che sia un errore manifestare senza mascherina perché non serve alla causa».

Dura lex, sed lex: tranne per la Myrtona nazionale, che appollaiata sulle cime impervie del suo piedistallo morale ritiene giusto concedersi — e darne pure sfoggio social — un comportamento che poi condannerà prontamente a telecamere accese.

Cristina Gauri