“Non è più pericoloso”: così i giudici graziano marocchino espulso per violenza sessuale

Rimini, 10 nov – Dalla famosa località balneare della riviera romagnola arriva l’eclatante caso di un immigrato marocchino quarantenne espulso nel 2016 e che ora, in seguito al suo ricorso, si è visto dare ragione dai giudici del Tar per evitare la revoca del permesso di soggiorno. Il fatto ha dell’incredibile. L’uomo era stato condannato nel 2016 a due anni di reclusione per violenza sessuale, lesioni e tentata rapina ai danni di una prostituta, reati per i quali la Questura di Rimini aveva disposto la revoca del permesso di soggiorno e la conseguente espulsione. Nonostante la decisione delle forze dell’ordine, il provvedimento gli è stato notificato solamente a marzo di quest’anno. Un ritardo di ben sette anni.

Marocchino espulso dopo anni ora vince il ricorso al Tar

Il protagonista della storia ha così deciso di fare ricorso al Tar per evitare la propria espulsione dall’Italia, trovando come annunciato il sostegno della magistratura. Il tribunale, infatti, ha accolto il ricorso del quarantenne marocchino e annullato il provvedimento rilasciato sette anni fa in seguito ai reati commessi dall’uomo in quanto atto illegittimo della Questura. “Essendo stato notificato il provvedimento solo sette anni dopo, risulta inidoneo a supportare il giudizio di pericolosità”, queste le parole espresse nella sentenza dei giudici.

L’uomo non sarebbe più pericoloso

Secondo il Tribunale amministrativo regionale, il decreto di espulsione “poteva essere ragionevolmente apprezzato” quando venne emanata, nel 2016, visto che l’uomo all’epoca risultava disoccupato. Per questo motivo, anche in seguito ad un presunto cambio di vita da parte dell’individuo in questione, il Tar ha revocato ogni provvedimento a suo carico, nonostante la condanna inflitta.

Andrea Grieco