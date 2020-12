Roma, 3 dic – Un terzo, strano monolite metallico – simile a quelli misteriosamente apparsi e scomparsi prima nel deserto dello Utah e poi in Romania – è spuntato in cima ad una montagna in California.

Secondo quanto riportato dal giornale locale della città di Atascadero, la presenza del parallelepipedo metallico, che ricorda l’iconico cippo del film 2001 Odissea nello spazio, è stata scoperta in cima alla Pine Mountain, una meta raggiunta da dozzine di escursionisti che hanno pubblicato le loro foto sul web.

Lievemente instabile

«L’obelisco a tre facce sembra essere di acciaio inossidabile, alto 10 piedi e largo 18 pollici», spiega il quotidiano. «L’oggetto è saldato ad ogni angolo, con rivetti che fissano i pannelli laterali a un probabile telaio in acciaio all’interno». Diversamente dal monolite ritrovato in Utah, che era saldamente e inspiegabilmente ancorato alle rocce, quello apparso in California sembra lievemente instabile.

Tutto è iniziato in Utah

Prima della California e della Romania, il monolite dello Utah era stato avvistato per la prima volta il 18 novembre dagli elicotteri di Stato durante un’operazione di conta della popolazione delle locali pecore bighorn. Sebbene gli scopritori della misteriosa struttura si fossero rifiutati di rivelare la posizione dell’oggetto, temendo che orde di curiosi turisti si sarebbero precipitati sul posto per i selfie di rito, alcuni esploratori erano stati comunque in grado di localizzarlo.

Una scoperta diventata virale

La notizia della scoperta è diventata immediatamente virale. Immancabile la selva di supposizioni e teorie sulla provenienza del monolite, compresa l’inevitabile speculazione su di una possibile origine aliena dell’oggetto in questione. La scomparsa di quest’ultimo, sostituito da un altro strano oggetto di forma piramidale, e l’apparizione dello stesso tipo di monolite in California non hanno fatto altro che rinfocolare la febbre delle ipotesi sulla natura del fenomeno.

Dallo Utah alla Romania