Roma, 28 set — Un inferno durato 24 ore: è quanto subito da una donna romana di 54 anni picchiata, sequestrata e stuprata per un giorno interno da due spacciatori africani al parco del Torrione, nel quartiere del Pigneto. Nella nicchia hipster e multiculturale della Capitale, assediata dagli spacciatori di origine straniera che ogni sera percorrono senza sosta le vie del quartiere, fornendo stupefacenti alla gioventù alternativa e borghese che si destreggia tra un aperitivo e una serata musicale. Sui pusher Barry Soulaymane, 37 anni, e Ousman Sankareh, 25 anni gravano ora le accuse di violenza, lesioni, sequestro di persona, rapina e spaccio. Oggi il gup deciderà se spedirli a processo.

I fatti sono avvenuti il pomeriggio del 23 dicembre 2021. La vittima, giunta al Torrione in cerca di droga, è accompagnata da un conoscente, che le indica i due pusher e successivamente si allontana. A quel punto inizia l’inferno per la donna, che viene condotta in una grotta all’interno del parco. Ne uscirà solo 24 ore dopo. I due africani le sono addosso non appena lei fa il suo ingresso nell’antro. Un tentativo di fuga è subito represso con le botte e sotto la minaccia di un coltello. «Mi hanno chiesto di consegnargli il cellulare e i soldi che avevo nel portafoglio (400 euro). Io mi sono rifiutata e loro mi hanno preso a schiaffi, calci e pugni», racconterà alle forze dell’ordine. «Ho cercato di scappare più di una volta ma non ci riuscivo, mi riprendevano sempre e mi buttavano su un materasso».

