Roma, 11 apr – Il governo sta valutando un piano di trasferimento di massa per gli orsi del Trentino. Gli animali verrebbero dunque portati in altre zone – tranne un numero giudicato “sostenibile col mantenimento nella provincia autonoma” – ma non è ancora chiaro dove. E’ quanto si legge in un comunicato del ministero dell’Ambiente, in seguito all’incontro di stamani a Roma tra il ministro Gilberto Pichetto e il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Il trasferimento degli orsi rientrerebbe nei provvedimenti presi in considerazione dopo l’aggressione mortale del runner Andrea Papi a Caldes.

Orsi trasferiti dal Trentino e spray anti aggressione

Stando a quanto emerso dall’incontro odierno, per gli esemplari di orsi più aggressivi, la provincia autonoma di Trento potrà anche decidere l’abbattimento. Il presidente Fugatti ha rimarcato al ministro Pichetto la necessità di portare il progetto di reintroduzione dell’orso in Trentino, risalente a 24 anni fa, al suo obiettivo originario. Tra le misure prese in considerazione, vi è anche la possibilità di dotare gli operatori di pubblica sicurezza di dispositivi di difesa come gli spray anti aggressione, come avviene già in altri Paesi. A proposito di questa richiesta, il ministro dell’Ambiente si è detto disponibile a farsi portavoce con il ministro dell’Interno, competente per materia.

Durante l’incontro di oggi è stato poi stabilito di istituire un tavolo di confronto tecnico tra il ministero dell’Ambiente – rappresentato dal sottosegretario Barbaro su delega di Pichetto – Ispra, Regione e Provincia Autonoma di Trento, con l’obiettivo di valutare in tempi celeri ogni azione utile a proseguire l’originario progetto di reintroduzione dell’orso nell’arco Alpino, intervenendo sulle criticità che nel tempo si sono verificate. Nel frattempo, sono attesi nelle prossime ore gli esiti degli esami del Dna per arrivare alla ‘targa’, cioè al nome in codice, dell’orso che ha aggredito e ucciso il 26enne Andrea Papi.

Alessandro Della Guglia