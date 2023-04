Roma, 11 apr – “Sono troppo bella per lavorare”, questo il succo del messaggio di un video che una giovane influencer canadese ha deciso di condividere con i suoi fan. Una battuta che però non ha sortito l’effetto pensato, visto che – com’era ampiamente prevedibile – la ragazza è stata prontamente subissata dalle critiche negative tanto da rimuovere il filmato subito dopo.

Si chiama Lucy Welcher, ha 19 anni, viene dal Canada, ed è molto attiva su TikTok dove ha un notevole seguito. Questo l’identikit della ragazza che è finita nell’occhio del ciclone dei social per un video in cui si rivolgeva ai suoi follower affermando di essere troppo carina per lavorare o per alzarsi alle 6 di mattina: “Io non ho nessuna intenzione di lavorare per il resto della mia vita. Non voglio certo svegliarmi alle 6 di mattina per i prossimi 60 anni. No, sono troppo bella per questo”. Un messaggio che in molti non hanno gradito, per usare un eufemismo.

Tutti contro la giovane influencer

Una volta accortasi delle reazioni negative al video, la ragazza ha provato a cancellarlo pochi minuti dopo la pubblicazione. Ma ormai il filmato era già diventato virale. Tantissime le risposte contrariata sotto il video. “Il mondo non gira attorno a te”, “Perché non provi a diventare adulta invece di comportarti da principessa viziata?”, “Questi giovani pensano di guadagnare non avendo qualità e non sapendo fare nulla”, questo un assaggio dei commenti al filmato della ragazza. Insomma, di certo non un bel ritorno d’immagine per la giovane influencer. Anche se c’è chi non la pensa in questo modo, tanto da offrirsi di mantenerla per il resto dei suoi giorni. La diretta interessata ha reagito cercando di schernirsi e spiegando come il contenuto del suo video fosse ironico: “Stavo solo scherzando e ora sono vittima di una valanga di odio social”.

Michele Iozzino