Roma, 30 apr – Non smette di dare scandalo Alessandro Orsini, che ogni giorno infrange un tabù della narrazione occidentalista. Ieri sera, ospite alla puntata di Accordi&Disaccordi, programma in onda su Nove, il controverso professore della Luiss ha addirittura toccato il tabù dei tabù, cioè le cause dell’ultimo conflitto mondiale: «A differenza di quello che moltissimi pensano, la Seconda guerra mondiale non è scoppiata perché Hitler a un certo punto, deliberatamente, ha deciso di attaccare Inghilterra, Francia, Polonia e Russia», sono state le affermazioni di Orsini, che non hanno mancato di scatenare un’ondata di indignazione sui social.

Orsini su Hitler

Ma facciamo un passo indietro. Il conduttore Luca Sommi aveva interpellato il docente di Sociologia del terrorismo internazionale sulla possibilità che il conflitto russo-ucraino possa degenerare in una Terza guerra mondiale. Al centro della discussione c’era in particolare l’eventuale adesione alla Nato di nazioni confinanti o comunque prossime alle frontiere della Russia, come Svezia e Finlandia. Di qui il paragone istituito da Orsini tra la situazione attuale e il 1939: «Hitler ha invaso la Polonia senza l’intenzione di far scoppiare una guerra mondiale». Tuttavia, ha spiegato il docente della Luiss, quell’evento «scatenò un effetto domino che il cancelliere tedesco non si aspettava». Ecco perché l’ingresso di nuovi Paesi europei nella Nato rappresenterebbe «un pericolo enorme per l’umanità».

Il paragone regge?

In sostanza, continua il professore, anche allora «è successo che i Paesi europei hanno creato delle alleanze militari, ognuna delle quali conteneva un articolo 5 della Nato, cioè un articolo che prevedeva nel caso di attacco di un Paese straniero che tutti i membri della coalizione sarebbero entrati in guerra». Di conseguenza, spiega Orsini, «quello che successe è che il 1° settembre del ’39 la Germania invase la Polonia, ma Inghilterra e Francia si erano alleate con la Polonia e si creò un effetto domino, a cui Hitler non aveva interesse e che Hitler non si aspettava nemmeno che scattasse». Di qui il parallelismo con la situazione attuale: «I nostri leader mondiali sono dei pazzi che ci stanno portando verso il baratro: chiarito che la Seconda guerra mondiale non è scoppiata perché a un certo punto l’ha deciso Hitler, ma perché erano state stipulate delle alleanze militari simili alla Nato, è chiaro che da un punto di vista statistico maggiore è il numero dei Paesi europei ai confini con la Russia che entrano nella Nato, maggiore è la probabilità di una catastrofe nucleare, maggiore è la probabilità che scoppi la Terza guerra mondiale».

Vittoria Fiore