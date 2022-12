Lo straniero, interrogato circa i motivi del suo comportamento, ha dichiarato di non avere una dimora fissa e di avere occupato l’appartamento dopo essersi accorto che era disabitato. Al breve interrogatorio sono seguite le sonore proteste del pachistano, che pretendeva di voler restare nella struttura senza incappare nelle maglie della legge. «La casa era vuota, quindi ora posso viverci io», avrebbe dichiarato candidamente agli sbigottiti agenti. Il clandestino è stato condotto all’esterno della casa parrocchiale e condotto in questura per il fotosegnalamento e gli accertamenti di rito. Dopo esser stato deferito in stato di libertà per il reato di violazione di domicilio, il pachistano è stato invitato a regolarizzare la propria presenza sul territorio nazionale rivolgendosi all’ufficio immigrazione cittadino.

