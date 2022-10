Roma, 26 ott – “Anche preti e suore guardano i porno”. E’ la denuncia choc di Papa Francesco, infuriato contro quella che considera una deriva molto pericolosa. Così il Pontefice ha voluto mettere in guardia i seminaristi dalla pornografia digitale, affermando che si tratta di un “vizio” sin troppo diffuso. “Lo dico a chiare lettere. Non dirò: ‘Alzi la mano chi ha avuto almeno un’esperienza di questo’. Non lo dirò. Ma ognuno di voi pensi se ha avuto l’esperienza o ha avuto la tentazione della pornografia nel digitale. È un vizio che ha tanta gente, tanti laici, tante laiche, e anche sacerdoti e suore. Il diavolo entra da lì. E non parlo soltanto della pornografia criminale come quella degli abusi dei bambini: questa è già degenerazione. Ma della pornografia un po’ ‘normale’”, ha dichiarato Papa Francesco durante un incontro con seminaristi e sacerdoti che studiano a Roma.

Papa Francesco: “Il porno è un vizio che tocca anche sacerdoti e suore”

“Cari fratelli, state attenti a questo. Il cuore puro, quello che riceve Gesù tutti i giorni, non può ricevere queste informazioni pornografiche. Che oggi sono all’ordine del giorno. E se dal tuo telefonino tu puoi cancellare questo, cancellalo, così non avrai la tentazione alla mano. E se non puoi cancellarlo, difenditi bene per non entrare in questo. Vi dico, è una cosa che indebolisce l’anima. Indebolisce l’anima”, ha poi aggiunto Bergoglio. “Scusatemi se scendo a questi dettagli sulla pornografia, ma c’è una realtà: una realtà che tocca i sacerdoti, i seminaristi, le suore, le anime consacrate. Avete capito? Va bene. Questo è importante”, ha puntualizzato. Parole destinate a far discutere, ma che evidentemente evidenziano una tendenza piuttosto diffusa e che il Pontefice ha voluto pronunciare di fronte ai seminaristi proprio come severo ammonimento.

Alessandro Della Guglia