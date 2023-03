Roma, 27 mar – A Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria, nella notte sono sbarcati 650 clandestini. Sono entrati nel porto a bordo di un peschereccio di 30 metri partito dalla coste libiche e sfuggito ad ogni controllo. Stando a quanto emerso dalle prime identificazioni, gli immigrati irregolari sarebbero tutti uomini, provenienti da Siria, Pakistan, Bangladesh ed Egitto. Avrebbero viaggiato per 5 giorni prima di arrivare nella Locride e andare a sbattere contro un’altra imbarcazione ferma nel porto di Roccella Ionica e a quanto pare utilizzata per un precedente sbarco. I 650 clandestini, a quanto appreso dalle agenzie, sono tutti in buone condizioni di salute e sono stati trasferiti momentaneamente in una tensostruttura che ospita anche altre persone sbarcate nei giorni scorsi.

“E’ l’Italia sotto attacco, non le Ong”, ha commentato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di un incontro a Trieste. “Se ci sono dichiarazioni della Guardia costiera piuttosto che della Marina, che sono corpi orgoglio dello Stato, che lamentano che il lavoro viene ostacolato, va preso in considerazione. Ma il problema sono i trafficanti e gli scafisti, non altri”, ha precisato il leader della Lega. “Se le ong complicano il lavoro dei nostri marinai sicuramente il problema si pone“. E ancora: “Sicuramente l’immigrazione non può essere regolata da organismi privati finanziati da Paesi stranieri. Questo è poco ma sicuro”.

Tutto condivisibile, resta il fatto però che in Italia assistiamo a un boom di sbarchi senza precedenti. E non è ancora iniziata la stagione estiva. Non c’è dunque soltanto un problema legato al ruolo degli scafisti, senz’altro incidenti in questa vergognosa tratta di esseri umani. Assistiamo a ben vedere anche a una falla nei controlli, perché è inverosimile che arrivino barconi con a bordo centinaia di persone senza che vengano prima individuati dalla autorità italiane.

Alessandro Della Guglia