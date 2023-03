Si fa presto a dire “Squat bar”!

Questo fondamentale attrezzo da palestra, quando si tratta di scegliere la tipologia adatta al proprio allenamento e al proprio livello di preparazione atletica, può presentare delle insidie. Sono diversi, infatti, i modelli di squat bar che puoi trovare nei vari negozi fisici e on-line.

Se sei alla ricerca di qualche dritta, nell’articolo che stai leggendo troverai tutte le informazioni utili per orientarti nella scelta: a lettura conclusa avrai le idee molto più chiare sulle differenti bar squat disponibili, sui pregi e difetti di ciascuna tipologia e su come scegliere quella più adatta alle tue esigenze.

Squat bars tradizionali: il classico dei classici

Si tratta dell’asta da bilanciere più comune: quella che puoi trovare più facilmente nelle palestre commerciali e presso i punti vendita di articoli sportivi, poiché rappresenta l’attrezzo che meglio si adatta a diversi tipi di allenamento, dal powerlifting al bodybuilding, passando per il comune allenamento fitness.

Questa squat bar pesa generalmente 20 kg, ma esistono in commercio anche barre da 15 kg, pensate specificamente per donne.

Se acquisti questa tipologia di squat bar, hai la certezza di poterla utilizzare per diversi tipi di squat. Di contro, può essere meno indicata per gli sportivi con un livello di preparazione atletica più avanzato e che cercano maggiori performance dal proprio bilanciere.

Da scartare anche in caso di problemi alle spalle: il design dritto dell’asta può avere impatto sulla qualità del movimento, soprattutto se sono presenti difficoltà nella rotazione delle spalle, necessaria per tenere il bilanciere nella posizione ottimale.

Power bars: le squat bars utilizzate nel powerlifting

Le squat bars per il powerlifting hanno caratteristiche differenti rispetto a quelle pensate per il fitness o il bodybuilding.

In primis, sono più rigide e meno flessibili per sopportare meglio i carichi elevati del Powerlifting.

Anche le zigrinature per la presa sono meno distanti e generalmente senza cuscinetti, poiché la loro funzione, in gara, è quella di verificare la giusta distanza delle mani durante l’esecuzione degli esercizi.

Rappresentano la scelta obbligata per gli atleti del powerlifting, ma, come la precedente, la sconsigliamo a coloro che presentano problemi alle spalle, in quanto, anche in questo caso, la forma dritta dell’asta unita alla minore flessibilità, rende preferibili altre tipologie di squat bar, che vedremo a breve.

Altro dato da tenere in considerazione: la zigrinatura più accentuata rende questa squat bar meno indicata per l’esecuzione del front squat.

Cambered squat bars: l’asta che ti porta fuori dalla comfort zone

Il design di una cambered squat bar la rende unica nel suo genere: in questo caso, i pesi sono distribuiti più in basso rispetto ad una barra tradizionale.

Questa peculiarità rende più difficoltosa la stabilizzazione durante la discesa dello squat. In questo modo il movimento risulta più completo, perché vengono coinvolti maggiormente i muscoli delle spalle e della schiena.

Proprio perché l’utilizzo della Cambered squat bar aumenta l’instabilità, è sconsigliata ai neofiti o a coloro che hanno già difficoltà a mantenere equilibrio e stabilità durante l’esecuzione dello squat, mentre rappresenta una validissima opzione per gli atleti di livello intermedio o avanzato, che vogliono esplorare una nuova dimensione dello squat.

Safety squat bar per fare squat in comodità e sicurezza

Utilizzare la parola “comodità” parlando di squat può far sorridere, ma è la prima che viene in mente pensando al design della Safety squat bar, progettata per essere, appunto, più comoda e sicura.

Il maggiore comfort è garantito dalla presenza di maniglie, che permettono di alleggerire lo stress a carico delle spalle e rende questa squat bar adatta anche per l’esecuzione di good Morning, box squat e front squat.

Altra caratteristica è il maggior coinvolgimento del core durante l’esecuzione, grazie al baricentro leggermente spostato rispetto alla squat bar tradizionale: coloro che non hanno sviluppato ancora un’adeguata forza dell’addome potrebbero, soprattutto all’inizio, avvertire fastidio alla schiena durante l’esecuzione.

Questa squat bar può risultare strategica anche per coloro che stanno cercando di allestire una piccola palestra in casa e cercano gli attrezzi idonei per ottimizzare gli spazi tra le mura domestiche.

Longhorn squat bar: l’ideale per chi ha problemi di mobilità alle spalle

Questa squat bar, dalla forma ricurva, rappresenta l’opzione ideale per coloro che hanno difficoltà nella rotazione delle spalle, consentendo di eseguire correttamente uno squat, senza aggiungere stress e tenendo il busto più stabile.

Lo svantaggio da tenere in considerazione è che, proprio a causa della sua forma particolare, non risulta compatibile con gli squat rack standard e richiede dei ganci speciali.

Transformer bar: la squat bar 3 in 1

Della squat bar menzionate in questo articolo, la Trasformer bar è sicuramente la più versatile, perché il suo design particolare permette, come suggerisce il nome, di trasformarla in una safety, cambered o longhorn squat bar.

Questa caratteristica se, da un lato, la rende ottimale per gli atleti di livello avanzato, che possono variare maggiormente intensità e modalità di esercizio, dall’altro la rende meno idonea ai principianti, che si troverebbero a maneggiare un attrezzo che richiede maggiore esperienza e competenza tecnica per allenarsi in totale sicurezza.

Speriamo che questa guida possa essere utile alla scelta della tua squat bar.

