Roma, 4 mar – Ha fatto molto discutere lo spot sulla «pizza al coronavirus», andato in onda sull’emittente televisiva francese Canal+. Anzi, è stato ritenuto talmente inappropriato che – dopo vivissime proteste – sia l’ambasciata francese sia lo stesso Canal+ si sono scusati con gli italiani per il video-vergogna. In tutto questo, però, in Italia c’è sempre qualcuno che – affetto da autorazzismo cronico – continua a parteggiare per la «satira» antinazionale. E tra questi non poteva certo mancare uno come Vauro, che ha apertamente difeso i buontemponi i Canal+.

«Basta con questo Coronapalle!»

Il vignettista, infatti, è stato molto chiaro: «Non provo un sussulto nazionale per il video francese della pizza Corona di Canal Plus. Né per la sua avvenuta rimozione. Né per il Coronavirus, che chiamerei il “Coronapalle”, dato che ci hanno fatto due palle così! Citando Ugo Tognazzi “rivendico il diritto alla cazzata” anche per i francesi», ha detto in un’intervista all’Adnkronos. «Il video di Canal plus è un filmato satirico alla Charlie Hebdo che tende a rendere grottesche e ad esasperare in modo irriverente alcune situazioni», ha spiegato con chiaro riferimento all’emergenza coronavirus.

Vauro ossessionato da Salvini

Insomma, Vauro non solo difende i francesi di Canal+, ma rincara anche la dose attaccando l’opposizione: «Il virus letale è quello della mediocrità. In queste settimane abbiamo assistito alla gara degli imbecilli. A Salvini che accusava il Governo, il quale a sua volta invece di rispondere con un “sei cretino”, copriva tutte le possibili critiche di zone rosse, gialle, tamponi…», incalza il vignettista. E ancora: «Ma ci si può meravigliare del fatto che il nostro Paese all’estero non sia credibile quando un governatore della Lombardia [Attilio Fontana, ndr] è l’attore protagonista di un filmato ormai diventato virale in cui maldestramente prova con doppio tentativo a mettersi una mascherina inutile? O quando una Regione invita gli over 65 a restare a casa?». Di qui la stoccata finale: «Io il 24 marzo compio 65 anni. Dunque adesso me la godo come un maiale e poi mi recludo».

Elena Sempione