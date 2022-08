Roma, 16 ago – Pregliasco proprio non ce la fa a non “gufare” per un ritorno del Covid. Col suo solito fare a dir poco pessimistico, il virologo non riesce a guardare con serenità i dati incoraggianti sui bassi numeri di casi di Covid registrati in questi giorni.

Numeri bassi perché “tantissimi italiani sono in vacanza”

Secondo i bollettini, oggi in Italia si sono riscontrati appena 8.944 nuovi contagi e 70 decessi. Numeri bassi che farebbero ben sperare tutti, tranne Pregliasco. Quest’ultimo ha dato la sua particolare visione dei fatti, parlandone a Adnkronos. Secondo il virologo e docente all’università Statale di Milano, i numeri bassi troverebbero una loro giustificazione perché “sono legati anche al fatto che tantissimi italiani sono in vacanza”. A saperlo primo altro che green pass o lockdown, bastava andare qualche giorno al mare.

Insomma, per Pregliasco, i dati sono falsati dal periodo estivo, perciò bisognerà ancora aspettare per avere un quadro della situazione chiaro: “Per capire bene come procederà questa fase post estiva aspettiamo il riscontro sui dati tra 15 giorni, quando ci sarà il rientro dalle ferie e ricominceranno tutte le attività”. Per il virologo c’è quindi ancora poco da festeggiare e proprio il ritorno alla normalità potrebbe far peggiorare le cose.

Pregliasco dice la sua sulla candidatura di Crisanti

Tra i volti nuovi delle prossime elezioni politiche del 25 settembre ci sarà anche Andrea Crisanti, ovviamente nelle liste del Partito Democratico. Pregliasco ha detto la sua anche in merito alla candidatura del collega. Prendendola un po’ alla lontana ha affermato: “È giusto che ogni cittadino che voglia mettersi al servizio della comunità lo faccia. Quindi anche per Crisanti è la stessa cosa. Ben venga una sua candidatura”. Questo nonostante lo stesso Crisanti affermasse di “non essere adatto per la politica”. In ballo c’è anche la perizia di Crisanti su Bergamo che coinvolge diverse sfere del Pd.

