Roma, 12 gen – “Già in primavera, tra aprile-maggio, ragionevolmente saremo fuori dalla pandemia e spero potremo togliere le mascherine, visto che credo che avremo il 95% di vaccinati”: ne è convinto Matteo Bassetti. Ai microfoni di Un giorno da pecora, su Rai Radio1, l’infettivologo spiega perché è un bene che per primavera ci sarà un italiano su due positivo. “Per i vaccinati Omicron è un’influenza a tutti gli effetti – spiega l’esperto – pertanto bisognerà convivere con il virus”.

Bassetti: “In primavera saremo fuori dalla pandemia”

Il direttore della Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino di Genova ritiene che “in Italia oggi ci siano il 10-15 per cento di positivi, quindi circa dieci milioni di persone, ed entro la primavera più di un italiano su due sarà contagiato“. “Sarebbe la convivenza con il virus: per chi è vaccinato sarà una forma molto lieve, il problema è la co-circolazione fra Delta e Omicron”, precisa l’infettivologo. L’importante è fare il vaccino, dice Bassetti. “Se non avessimo i non vaccinati le terapie intensive sarebbero vuote: nel mio ospedale ho 19 ricoveri per Covid e 18 non sono vaccinati”, spiega l’esperto, fan della prima ora del vaccino.

“Bollettini? Usciamo da logica catastrofica e terrorizzante”

Bassetti poi torna ad attaccare il metodo di comunicazione del ministero della Salute. “Basta con i bollettini giornalieri sul Covid, creano ansia e non ci dicono come stanno le cose, lì dentro c’è di tutto”, chiarisce. “Usciamo da questa logica catastrofica e terrorizzante, i dati quotidiani possono servire solo a noi medici”, ribadisce.

“Stupidaggine quarantena per chi ha tre dosi di vaccino”

Infine l’esperto critica le regole sulla quarantena. “E’ una stupidaggine la quarantena per chi ha tre dosi di vaccino. Se avessi dovuta farla per ogni contatto avuto sarei dovuto rimanere in casa da febbraio scorso”, fa presente. Omicron non deve far paura, torna a spiegare, però sulla sua pagina Facebook. Uno studio “su oltre 70mila persone conferma che Omicron è meno aggressiva di Delta sia nei vaccinati che nei non vaccinati: -53% ospedalizzazioni; -70% durata di ricovero; -74% ricoveri rianimazione e -91% sulla mortalità”.

Adolfo Spezzaferro